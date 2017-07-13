Ярослав Комзюк сменил Кварцяного на посту главного тренера Волыни

Виталий Кварцяный покинул пост главного тренера луцкой «Волыни». Специалист будет исполнять обязанности президента клуба. Кроме того, Кварцяный избран в июне членом исполкома ФФУ, а также является главой Федерации футбола Волынской области.

Кварцяный не желал больше руководить командой из-за неопределенности с будущим клуба, что отражается в отсутствии конкретного бюджета «Волыни» для игр в Первой лиги, а потому тренерский штаб не знает, какие футболисты будут играть в новом сезоне.

Кварцяный был главным тренером «Волыни» в три захода — с 1994 по 1996 года, с 2000-го по 2012-й и с 2013 года по сей день.

Ярослав Комзюк после окончания карьеры в «Волыни» в 2003 году работал в детской школе клуба, а также тренировал юношеские команды клуба, с 2013 года являлся ассистентом Виталия Кварцяного в главной команде.

Напомним, по итогам прошлого сезона луцкая «Волынь» вылетела в Первую лигу.