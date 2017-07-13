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МОНАРЕВ: «Поставлю на то, что Украина займет второе место в группе»

Наставник кропивницкой «Зирки» спрогнозировал место национальной сборной команды в отборе до ЧМ

  • 13.07.2017 16:39
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fcdnipro.ua, Роман Монарев
© fcdnipro.ua, Роман Монарев
Дебютный сезон «Зирки» в элите запомнился пертурбациями на тренерском мостике. По ходу чемпионата коллектив возглавляло три наставника. И, похоже, руководство клуба осталось удовлетворено работой Романа Монарева, который поведет кропивничан к новым высотам в стартующем первенстве.
 
— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Накануне первой игры чемпионата у команды состоится встреча с руководством клуба, во время которой и будут озвучены цели на предстоящий сезон. В самом же коллективе мы ставим перед собой максимальные задачи — побеждать в каждом поединке.
 
— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Остановить падение уровня чемпионата — первоочередная задача тренеров, но для этого нужно много работать. Все покажет время.
 
— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— В игре сине-желтой дружины есть позитивные сдвиги, и видно, чего тренерский штаб национальной команды хочет добиться, поэтому ожидания самые оптимистичные. Поставлю на то, что сборная Украины займет второе место в группе.

Источник — zbirna.com

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