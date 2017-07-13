МОНАРЕВ: «Поставлю на то, что Украина займет второе место в группе»

Дебютный сезон «Зирки» в элите запомнился пертурбациями на тренерском мостике. По ходу чемпионата коллектив возглавляло три наставника. И, похоже, руководство клуба осталось удовлетворено работой Романа Монарева, который поведет кропивничан к новым высотам в стартующем первенстве.

— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?

— Накануне первой игры чемпионата у команды состоится встреча с руководством клуба, во время которой и будут озвучены цели на предстоящий сезон. В самом же коллективе мы ставим перед собой максимальные задачи — побеждать в каждом поединке.

— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?

— Остановить падение уровня чемпионата — первоочередная задача тренеров, но для этого нужно много работать. Все покажет время.

— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.

— В игре сине-желтой дружины есть позитивные сдвиги, и видно, чего тренерский штаб национальной команды хочет добиться, поэтому ожидания самые оптимистичные. Поставлю на то, что сборная Украины займет второе место в группе.