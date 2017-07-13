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Иван БОБКО: «Говорил, что когда-то вернусь в Одессу - и это сбылось»

26-летний футболист рассказал про свое возвращение в родной клуб

  • 13.07.2017 16:08
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ФК Черноморец. Иван Бобко
© ФК Черноморец. Иван Бобко
Воспитанник «Черноморца» рассказал, как восприняли его возвращение болельщики одесского клуба.
 
- Ранее ты говорил, что хочешь в будущем вновь надеть футболку «моряков». Ожидал, что это может случиться так скоро?
- Если честно, то ничего не загадывал на эту тему, но то, что я говорил, что когда-то сюда вернусь - это и сбылось (улыбается). Буду очень рад помочь команде в предстоящем сезоне и сделаю все, чтобы мы добывали хороший результат. Родные трибуны точно добавят сил.
 
- Довольно позитивно твое возвращение воспринимается одесскими фанатами. Соскучился за ними?
- Конечно. Как можно за ними не соскучиться? (улыбается). Также соскучился за родным городом, родным стадионом, родными болельщиками. Надеюсь, что не разочарую их.
 
- Как мне известно, в команду возвращаются еще некоторые «ветераны» одесской команды - Жека Зубейко и Сергей Политыло. Старая банда вновь в сборе?
- Очень приятно, что мы можем вновь сыграть все вместе. Думаю, будут еще сюрпризы, которые я не имею права разглашать.

Источник — Footboom

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