Матч за Суперкубок Украины будет судить арбитр с российским паспортом

11 июля стало известно имя главного арбитра матча за Суперкубок Украины, который обслужит встречу «Динамо» и «Шахтера». Поединок состоится 15 июля в Одессе на стадионе «Черноморец». Главным рефери в поле будет Анатолий Жабченко.
Казалось бы, ничего интересно, если б не история Жабченко.
Еще год назад стало известно, что у Жабченко есть российский паспорт и арбитр летает в родной ему Крым через Москву, что запрещено законом Украины.
Тем не менее, рефери продолжал работать на матчах украинской Премьер-лиги.
Но вот несколько дней назад фамилия Жабченко была внесена в список «Миротворца», который собирает на своем сайте опасных и потенциально опасных людей для безопасности Украины. Кроме Жабченко, в списке «Миротворца» присутсвует еще один арбитр - Юрий Вакс.
Источник — Sport.ua
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А вакс случайно не боковым в этом матче будет?)))
Дичь)
А Черновцы, где под 100 тыщ с румынским, а Закарпатье, где под полмиллиона с вегерскими, словацкими и т.д. паспортами, а Галиция с польскими аусвайсами.
А через Россию треть нашей Рады летает в Крым.
Так что низачет этому патриотическому пуку.
А Черновцы, где под 100 тыщ с румынским, а Закарпатье, где под полмиллиона с вегерскими, словацкими и т.д. паспортами, а Галиция с польскими аусвайсами.
А через Россию треть нашей Рады летает в Крым.
Так что низачет этому патриотическому пуку.
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