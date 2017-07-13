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Матч за Суперкубок Украины будет судить арбитр с российским паспортом

Анатолий Жабченко также внесен в список «Миротворца»

  • 13.07.2017 15:29
  • 2414 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФФУ. Анатолий Жабченко
© ФФУ. Анатолий Жабченко

11 июля стало известно имя главного арбитра матча за Суперкубок Украины, который обслужит встречу «Динамо» и «Шахтера». Поединок состоится 15 июля в Одессе на стадионе «Черноморец». Главным рефери в поле будет Анатолий Жабченко.

Казалось бы, ничего интересно, если б не история Жабченко.

Еще год назад стало известно, что у Жабченко есть российский паспорт и арбитр летает в родной ему Крым через Москву, что запрещено законом Украины.

Тем не менее, рефери продолжал работать на матчах украинской Премьер-лиги.

Но вот несколько дней назад фамилия Жабченко была внесена в список «Миротворца», который собирает на своем сайте опасных и потенциально опасных людей для безопасности Украины. Кроме Жабченко, в списке «Миротворца» присутсвует еще один арбитр - Юрий Вакс. 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 13.07.2017 15:40
    0
    Жартуєте? ФФУ? УПЛ?
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    garik83
      garik83, 13.07.2017 15:40
    0
    Мда)))
    А вакс случайно не боковым в этом матче будет?)))
    Дичь)
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    Timoha_1991
      Timoha_1991, 13.07.2017 15:58
    +2
    А шо, у него у одного двойное гражданство.
    А Черновцы, где под 100 тыщ с румынским, а Закарпатье, где под полмиллиона с вегерскими, словацкими и т.д. паспортами, а Галиция с польскими аусвайсами.
    А через Россию треть нашей Рады летает в Крым.
    Так что низачет этому патриотическому пуку.
    Ссылка
    A-68
      A-68, 13.07.2017 16:06
    +2
    Нехай тоді змінить прізвище з жабченко, на лягушенков московії. !!!!
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    jekavayp
      jekavayp, 13.07.2017 16:24
    0
    Timoha_1991, 13.07.2017 15:58
    А шо, у него у одного двойное гражданство.
    А Черновцы, где под 100 тыщ с румынским, а Закарпатье, где под полмиллиона с вегерскими, словацкими и т.д. паспортами, а Галиция с польскими аусвайсами.
    А через Россию треть нашей Рады летает в Крым.
    Так что низачет этому патриотическому пуку.
    У тебя какая то слишком зашкваренная методичка, проси другую
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 13.07.2017 16:24
    +1
    вы еще не поняли? это государственная политика. сдаться врагу.
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    deN_92
    online
      deN_92, 13.07.2017 16:33
    +2
    СБУ часто дрімає, тому в загалом дивного мало...
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 13.07.2017 17:01
    0
    Вот это новость! Да об этом уже больше года как известно. Охота политических дебатов для рейтинга?
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