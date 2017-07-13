Матч за Суперкубок Украины будет судить арбитр с российским паспортом

11 июля стало известно имя главного арбитра матча за Суперкубок Украины, который обслужит встречу «Динамо» и «Шахтера». Поединок состоится 15 июля в Одессе на стадионе «Черноморец». Главным рефери в поле будет Анатолий Жабченко.

Казалось бы, ничего интересно, если б не история Жабченко.

Еще год назад стало известно, что у Жабченко есть российский паспорт и арбитр летает в родной ему Крым через Москву, что запрещено законом Украины.

Тем не менее, рефери продолжал работать на матчах украинской Премьер-лиги.

Но вот несколько дней назад фамилия Жабченко была внесена в список «Миротворца», который собирает на своем сайте опасных и потенциально опасных людей для безопасности Украины. Кроме Жабченко, в списке «Миротворца» присутсвует еще один арбитр - Юрий Вакс.