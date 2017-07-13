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Гелиос заявил пять новых футболистов

«Солнечные» усилились молодыми исполнителями перед новым сезоном Первой лиги

  • 13.07.2017 15:25
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gelios.ua. Никита Овчаров
© gelios.ua. Никита Овчаров
Новыми футболистами харьковского «Гелиоса» стали 17-летний голкипер Никита Овчаров, 17-летний полузащитник Иван Быков, 20-летний защитник Артем Козлов, 19-летний защитник Вадим Счасливцев и 22-летний вингер Игорь Кошман.
 
В заявку «Гелиоса» на новый сезон новички вошли под следующими игровыми номерами: Овчаров - под 51-м, Быков - под 15-м, Козлов - под 23-м, Счастливцев - под 3-м, Кошман - под 19-м.

Источник — ФК Гелиос

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