Гелиос заявил пять новых футболистов

Новыми футболистами харьковского «Гелиоса» стали 17-летний голкипер Никита Овчаров, 17-летний полузащитник Иван Быков, 20-летний защитник Артем Козлов, 19-летний защитник Вадим Счасливцев и 22-летний вингер Игорь Кошман.
В заявку «Гелиоса» на новый сезон новички вошли под следующими игровыми номерами: Овчаров - под 51-м, Быков - под 15-м, Козлов - под 23-м, Счастливцев - под 3-м, Кошман - под 19-м.
Источник — ФК Гелиос
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