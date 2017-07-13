Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ЛУЖНЫЙ: «Хачериди не нашел общий язык с Ребровым»

Тренер «Динамо» - о перспективах Евгения Хачериди в клубе

  • 13.07.2017 15:19
  • 861 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Динамо от Шурика. Олег Лужный
© Динамо от Шурика. Олег Лужный

Хачериди, по словам Лужного, заверил, что готов работать на максимуме и приносить пользу «Динамо».

— Почему, на ваш взгляд, «Динамо» так много пропускало в прошлом году? И еще один вопрос к вам: говорили ли вы с Хачериди? Как думаете, он еще может вернуться на свой уровень?
— Защитная линия «Динамо» в прошлом сезоне показывала, конечно, не очень хорошие результаты. Почти все всегда зависит от уровня готовности футболиста и его настроя. Защитник должен выходить на игру максимально готовым А подходит или нет футболист под уровень команды — это уже другой вопрос.

Я смотрел несколько матчей «Динамо» в прошлом сезоне, и из увиденного у меня сложилось впечатление, что нужно было больше работать над индивидуальной готовность игроков.. Но однозначно ответить на ваш вопрос я не могу — я ведь не был внутри команды, и всего знать просто не могу. А что касается Хачериди, то мы уже переговорили с ним персонально. Он показал себя хорошим, умным человеком и заверил, что горит желанием работать на максимуме.  

Напомним, Евгений Хачериди в последнее время не был игроком основного состава. В прошлом сезоне за киевское «Динамо» защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    ivangroznii
      ivangroznii, 13.07.2017 15:28
    +3
    С Тобой Олег,даже если не захочешь,то захочешь
    Ссылка
    Rostik Koma
    online
      Rostik Koma, 13.07.2017 15:36
    0
    Тренерский состав у Динамо отличный .... для победы в чемпионате Киевской области.

    Шахтер должен делать все, что текущее состояние дел в Динамо оставалось как можно дольше.
    Ссылка
    Rostik Koma
    online
      Rostik Koma, 13.07.2017 15:38
    0
    Раньше было 2 тренера - Ребров и Рауль

    теперь снова 2 тренера и 2 главных - Лужный и Хацкевич

    Не удивлюсь если следующей парочкой тренеров Динамо станет Кварцяный и Гамула
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.