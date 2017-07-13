Олег ЛУЖНЫЙ: «Хачериди не нашел общий язык с Ребровым»

Хачериди, по словам Лужного, заверил, что готов работать на максимуме и приносить пользу «Динамо».

— Почему, на ваш взгляд, «Динамо» так много пропускало в прошлом году? И еще один вопрос к вам: говорили ли вы с Хачериди? Как думаете, он еще может вернуться на свой уровень?

— Защитная линия «Динамо» в прошлом сезоне показывала, конечно, не очень хорошие результаты. Почти все всегда зависит от уровня готовности футболиста и его настроя. Защитник должен выходить на игру максимально готовым А подходит или нет футболист под уровень команды — это уже другой вопрос.

Я смотрел несколько матчей «Динамо» в прошлом сезоне, и из увиденного у меня сложилось впечатление, что нужно было больше работать над индивидуальной готовность игроков.. Но однозначно ответить на ваш вопрос я не могу — я ведь не был внутри команды, и всего знать просто не могу. А что касается Хачериди, то мы уже переговорили с ним персонально. Он показал себя хорошим, умным человеком и заверил, что горит желанием работать на максимуме.

Напомним, Евгений Хачериди в последнее время не был игроком основного состава. В прошлом сезоне за киевское «Динамо» защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.