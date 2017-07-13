Олег ЛУЖНЫЙ: «Постараюсь сделать защиту Динамо лучшей в чемпионате»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный вернулся в родной клуб, где будет ассистентом нового наставника «бело-синих» Александра Хацкевича.

«Хочу поблагодарить Александра Хацкевича за оказанное доверие. Со своей стороны постараюсь сделать все возможное, вложить свой талант в подготовку наших игроков.

Я отвечаю за линию обороны в нашем штабе. Постараюсь сделать так, чтобы она была лучшей в чемпионате.

Возвращение в родной клуб, где ты начинал карьеру, провел очень много времени – это очень приятно. «Динамо» – это как вторая моя семья», — заявил Лужный.