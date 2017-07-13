Олег ЛУЖНЫЙ: «Постараюсь сделать защиту Динамо лучшей в чемпионате»

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Олег Лужный вернулся в родной клуб, где будет ассистентом нового наставника «бело-синих» Александра Хацкевича.
«Хочу поблагодарить Александра Хацкевича за оказанное доверие. Со своей стороны постараюсь сделать все возможное, вложить свой талант в подготовку наших игроков.
Я отвечаю за линию обороны в нашем штабе. Постараюсь сделать так, чтобы она была лучшей в чемпионате.
Возвращение в родной клуб, где ты начинал карьеру, провел очень много времени – это очень приятно. «Динамо» – это как вторая моя семья», — заявил Лужный.
Источник — Football.ua
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