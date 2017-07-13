Максим ШАЦКИХ: «Динамо будет играть в более агрессивный футбол»

В среду, 13 июля, «Динамо» Киев представил новый тренерский состав клуба во главе с Александром Хацкевичем. Помогать ему будут бывшие футболисты «бело-синих» Олег Лужный и Максим Шацких. По словам последнего, теперь команда будет играть в агрессивный футбол.

«Спасибо Александру Хацкевичу за доверие и поддержку! Я отвечаю за линию атаки в тренерском штабе, и я уверен, что сухих матчей у нас будет очень мало, а то и вовсе не будет!

Надеюсь, болельщики увидят более агрессивную игру команды», — сказал Шацких.