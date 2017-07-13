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Максим ШАЦКИХ: «Динамо будет играть в более агрессивный футбол»

Помощник главного тренера столичного клуба рассказал, чего ждать в новом сезоне от команды

  • 13.07.2017 15:01
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Sport.ua. Максим Шацких
© Sport.ua. Максим Шацких
В среду, 13 июля, «Динамо» Киев представил новый тренерский состав клуба во главе с Александром Хацкевичем. Помогать ему будут бывшие футболисты «бело-синих» Олег Лужный и Максим Шацких. По словам последнего, теперь команда будет играть в агрессивный футбол.
 
«Спасибо Александру Хацкевичу за доверие и поддержку! Я отвечаю за линию атаки в тренерском штабе, и я уверен, что сухих матчей у нас будет очень мало, а то и вовсе не будет!
 
Надеюсь, болельщики увидят более агрессивную игру команды», — сказал Шацких.

Источник — Football.ua

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