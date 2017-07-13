Максим ШАЦКИХ: Надеюсь, будем пополнять команду нашими воспитанниками

Помощник Александра Хацкевича высказал свое мнение о том, когда стоит ждать появления в основной команде молодежи.
– Вы минувшем сезоне вы помогали Юрию Морозу в команде U-19. Что можете сказать о потенциале атакующих игроков из этой команды. Увидим ли мы кого-нибудь из них в первой команде «Динамо»?
– Все зависит только от них. Есть хорошие ребята атакующего плана. Не только нападающие. Достаточно перспективная молодежь. Хотя я слово «молодежь» не люблю. Ребятам уже по 19-20 лет. Они уже в таком возрасте, что должны играть в большой футбол. В ближайшее время, думаю, будем пополнять команду нашими воспитанниками. Я на это надеюсь. Но повторюсь: все будет зависеть от того, как ребята будут выполнять тренерские обязанности.
Источник — Sport.ua
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