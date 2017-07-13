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Александр БАБИЧ: «За второе место сборная Украины сможет побороться»

Тренер «Черноморца» спрогнозировал итоговое место подопечных Андрея Шевченко в группе отбора на ЧМ

  • 13.07.2017 14:58
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ФК Черноморец. Александр Бабич
© ФК Черноморец. Александр Бабич
В прошлом сезоне одесскому «Черноморцу», чтобы пробиться в еврокубки, элементарно не хватило стабильности, поскольку в команде было много молодых футболистов. В нынешнем сезоне главный тренер одесского клуба Александр Бабич не прочь снова оказаться в когорте претендентов на заветные места.
 
— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Наши задачи будут озвучены буквально перед стартом чемпионата, исходя из того, как мы сумеем укомплектовать состав. Но для себя мы понимаем, что очень хочется по итогам первой части турнира попасть в первую шестерку.
 
— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Те команды, которые вошли в Премьер-лигу, достаточно хорошо укомплектованы, поэтому в стартующем сезоне, считаю, уровень первенства как минимум не опустится. Хочется верить, что все будет стабильно, насколько это возможно.
 
— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Думаю, за второе место подопечные Андрея Шевченко смогут побороться.

Источник — zbirna.com

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