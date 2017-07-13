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Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Для меня существует один Днепр»

Экс-защитник «Днепра» рассказал о своем отношении к клонам клуба

  • 13.07.2017 14:48
  • 326 просмотров
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dynamo.kiev.ua
© dynamo.kiev.ua

Владимир Езерский поделился своим отношением в новому проекту «Днепр-1».

— Для меня существует один «Днепр». Как и для многих болельщиков и игроков. Которые верой и правдой, своим здоровьем и жизнью, служили на верность этому клубу. Это тот «Днепр», который сейчас во Второй лиге, и, насколько мне известно, его возглавляет Александр Поклонский. Это «Днепр», которому скоро будет 100 лет. Та команда, в которую я пришел и отдал много лет своей карьеры. Этот «Днепр» знают не только в Европе, а и во всем мире. Все идет к тому, что его не будет.

Нужно разделять эти вещи. Есть «Днепр», а есть «Днепр-1». Если появились люди, которые создали новый проект и готовы его развивать — я это приветствую. Но это не имеет отношения к тому «Днепру», за который я играл. Я желаю тем людям, которые создали «Днепр-1», чтобы у них получилось вывести этот клуб на высокий уровень и обрести такую же историю, как была у легендарного «Днепра», который прославлял Украину. Обидно слышать, что СК «Днепр-1» - временное название. Мол, мы потом отнимем цифры, «СК» и будет тот же самый «Днепр». Не будет. Это уже другой проект. Другое дело, если бы была возможность дотянуть еще год, собрать ветеранов, отпраздновать юбилей и закрыть проект того «Днепра» (смеется).

Источник — terrikon.com

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