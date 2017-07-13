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Михаил МИХАЙЛОВ: «Не могу сказать, кто будет основным вратарем Динамо»

Тренер вратарей «Динамо» дал оценку вратарской линии столичного клуба

  • 13.07.2017 14:26
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fcdynamo.kiev.ua. Михаил Михайлов
© fcdynamo.kiev.ua. Михаил Михайлов

Ответственный за подготовку голкиперов в штабе Александра Хацкевича специалистдал понять, что на посту номер один возможна ротация.

– Согласитесь ли вы с мнением, что вратарская линия в «Динамо»  наиболее неопределенная на данный момент?
– У нас в обойме четыре голкипера – Коваль, Рудько, Бущан и Маханьов. На сборах мы постарались всем дать шанс сыграть в контрольных играх, чтобы посмотреть на возможности ребят. Естественно, и в тренировочном процессе наблюдали за ребятами. Не могу точно сказать, кто у нас первый вратарь, а кто - второй. Есть обойма, из которой мы будем выбирать, какой конкретно голкипер будет защищать ворота. По прошлому сезону есть неудовлетворение выступлением вратарей. Новый сезон встречаем с большей надеждой. Я сказал ребятам: период после Шовковского прошел. Первые полгода все сравнивали наших голкиперов с Шовковским и это давило на ребят. Теперь нужно показывать стабильную игру высокого класса. Верю, что в этом сезоне будет качественный скачек во вратарской линии. 

Источник — Sport.ua

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