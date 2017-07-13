Михаил МИХАЙЛОВ: «Не могу сказать, кто будет основным вратарем Динамо»

Ответственный за подготовку голкиперов в штабе Александра Хацкевича специалистдал понять, что на посту номер один возможна ротация.
– Согласитесь ли вы с мнением, что вратарская линия в «Динамо» – наиболее неопределенная на данный момент?
– У нас в обойме четыре голкипера – Коваль, Рудько, Бущан и Маханьов. На сборах мы постарались всем дать шанс сыграть в контрольных играх, чтобы посмотреть на возможности ребят. Естественно, и в тренировочном процессе наблюдали за ребятами. Не могу точно сказать, кто у нас первый вратарь, а кто - второй. Есть обойма, из которой мы будем выбирать, какой конкретно голкипер будет защищать ворота. По прошлому сезону есть неудовлетворение выступлением вратарей. Новый сезон встречаем с большей надеждой. Я сказал ребятам: период после Шовковского прошел. Первые полгода все сравнивали наших голкиперов с Шовковским и это давило на ребят. Теперь нужно показывать стабильную игру высокого класса. Верю, что в этом сезоне будет качественный скачек во вратарской линии.
Источник — Sport.ua
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