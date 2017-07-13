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Динамо и Черноморец сыграют в первом туре без зрителей

КДК наказал «бело-синих» за поведение болельщиков на матче прошлого сезона с «Шахтером»

  • 13.07.2017 14:21
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fcdynamo.kiev.ua. стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского
© fcdynamo.kiev.ua. стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского
Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, матч первого тура сезона 2017/2018 между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем», который состоится 18 июля в 19.00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, будет проведен без зрителей.
 
 
Таким образом КДК наказал столичный клуб за поведение болельщиков на матче 26-го тура прошлого сезона УПЛ против донецкого «Шахтера».

Источник — ФК Динамо Киев

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