Динамо и Черноморец сыграют в первом туре без зрителей

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, матч первого тура сезона 2017/2018 между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем», который состоится 18 июля в 19.00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, будет проведен без зрителей.
Таким образом КДК наказал столичный клуб за поведение болельщиков на матче 26-го тура прошлого сезона УПЛ против донецкого «Шахтера».
Источник — ФК Динамо Киев
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