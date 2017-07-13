Динамо и Черноморец сыграют в первом туре без зрителей

Согласно решению Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, матч первого тура сезона 2017/2018 между киевским «Динамо» и одесским «Черноморцем», который состоится 18 июля в 19.00 на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского, будет проведен без зрителей.

Таким образом КДК наказал столичный клуб за поведение болельщиков на матче 26-го тура прошлого сезона УПЛ против донецкого «Шахтера».