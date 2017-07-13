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ЕЗЕРСКИЙ: Есть две причины, по которым Коломойский перегорел футболом

Экс-тренер «Днепра» высказал свое мнение о том, почему Коломойский обанкротил клуб

  • 13.07.2017 14:08
  • 2141 просмотров
  • 2 комментария
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fcdnipro.ua. Владимир Езерский
© fcdnipro.ua. Владимир Езерский

Владимир Езерский, который успел поиграть и в топ-клубах Украины — «Динамо», «Шахтер», «Днепр», и в сборной страны, рассказал, почему, по его мнению, «Днепр» пошел ко дну. 

— Я лично знал Игоря Валерьевича Коломойского. Общался с ним раза три или четыре. Я только перешел из киевского «Динамо», тогда и Мефодьевич (Кучеревский — прим.редакции) только пришел в клуб. Как раз тогда начался тот бум. Коломойский серьезно заинтересовался футболом. Он много сделал для «Днепра»: построил стадион и базу. Я знал его, как человека слова. Если он пообещал что-то сделать, то делал. Не всегда вовремя, но выполнял обещания. Я помню, что у меня были личные договоренности с ним и он держал слово.

Почему он перегорел футболом? Могу назвать две причины. Во-первых, когда пригласили Хуанде Рамоса, выделили серьезные деньги с соответствующими ожиданиями по результату. Вероятно, Игорь Валерьевич разочаровался в результате. Ожидалось чемпионство или хотя бы Кубок Украины. Как раз в период Хуанде Рамоса и начались эти проблемы с долгами. И вторая причина — экономическая и политическая ситуация в Украине. Сейчас у него, видимо, больше проблем, как у бизнесмена, поэтому футбол тут отходит на второй план. Зная его возможности, можно было найти какую-то верную дорогу выхода из кризиса. Можно было закрыть эти долги игроками, которые достойно играли в Лиге Европы. Заработать средства на их трансферах и покрыть долги, не доводя дело до банкротства. Если честно, я уверен, останься бы тот состав, который играл в финале Лиге Европы, то эта команда успешно сыграла бы в еврокубках и в этом сезоне в Днепре была бы Лига чемпионов.

Мое мнение — у президента есть принципиальность по отношению к некоторым тренерам, поэтому он не хочет им ничего выплачивать. А это влечет за собой такие последствия, которые мы все наблюдаем.

Напомним, клуб был наказан Федерацией футбола Украины за невыплату долгов по зарплате тренерскому штабу Хуанде Рамоса, неоднократно лишался очков и опустился во Вторую лигу. 

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    solova63
    solova63, 13.07.2017 14:25
    +9
    "... у президента есть принципиальность по отношению к некоторым тренерам, поэтому он не хочет им ничего выплачивать. "
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    У этого президента есть одна, самая главная принципиальность, так сказать его девиз: "Я никогда не плачу налоги и никогда не отдаю долги!" он сам об этом неоднократно говорил!
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    lenares83
      lenares83, 13.07.2017 14:36
    +3
    Как бы он заговорил если б ему не выплачивали обещанное. Проблема всей Украины, а том что богатые люди, предприниматели олигархи, все мышление заточенное на оптимизации налогов, а проще вообще платить по минимуму, и обогащаться пока не лопнут, что тут виной национальность, мышление.
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