Гладкий расторг контракт с Динамо

Киевское «Динамо» и нападающий Александр Гладкий достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Форвард подписал трехлетний контракт с «Динамо» в мае прошлого года. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2016 года.
В первой половине сезона-2016/17 он провел за «Динамо» 8 матчей в Премьер-лиге и 3 в Лиге чемпионов. В весенней части сезона Гладкий выступал на правах аренды за львовские «Карпаты».
Источник — ФК Динамо Киев
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