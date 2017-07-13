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Гладкий расторг контракт с Динамо

29-летний форвард получил статус свободного агента

  • 13.07.2017 13:55
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
Киевское «Динамо» и нападающий Александр Гладкий достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Форвард подписал трехлетний контракт с «Динамо» в мае прошлого года. Соглашение вступило в силу с 1 июля 2016 года. 
 
В первой половине сезона-2016/17 он провел за «Динамо» 8 матчей в Премьер-лиге и 3 в Лиге чемпионов. В весенней части сезона Гладкий выступал на правах аренды за львовские «Карпаты». 

Источник — ФК Динамо Киев

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