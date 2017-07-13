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Александр ХАЦКЕВИЧ: «На Гладкого и Мякушко не рассчитываю»

Главный тренер «Динамо» представил свой тренерский штаб и рассказал о кадровых предпочтениях

  • 13.07.2017 13:49
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fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua

Хацкевич сообщил, что больше не рассчитывает на двоих игроков – Александра Гладкого и Сергея Мякушко. А вот что касается переведенного в дубль Сергея Рыбалки, то после матча за Суперкубок Украины он вернется в первую команду.

– Что касается Гладкого и Мякушко – эти ребята находятся в поиске новых команд. Они занимаются своим трудоустройством, мы на них не рассчитываем. Рыбалка? На сегодняшний момент мы оставили в обойме 20 игроков, которые целенаправленно готовятся к матчу на Суперкубок Украины с «Шахтером». Рыбалки в этом списке нет - он 15-го июля сыграет за молодежную команду против «Черноморца», и после этого будет готовиться с нами к игре первого тура чемпионата Украины. 

– В «Динамо» достаточно много защитников легионеров. Будет ли шанс у молодых игроков проявить себя?
– Если бы мы видели, что есть игроки, которые соответствуют уровню команды – мы бы опирались на них. Да, у нас есть хорошая и перспективная молодежь – Тымчик, Михайличенко. Но у нас стоит задача попасть в Лигу чемпионов. Эти же ребята еще не играли в Премьер-лиге, им нужна игровая практика на высоком уровне. Поэтому акцент делается на тех футболистах, которые, по нашему мнению, будут выполнять задачи поставленные перед клубом.

В любой команде все начинается с обороны. То, что в обороне сейчас больше легионеров – эти игроки в основном были приобретены до нас. Мое мнение такое: эти игроки достаточно квалифицированные. Касательно приобретение Томаша могу сказать, что за ним следил и селекционный отдел, и наш тренерский штаб его просматривал. Поэтому выбор пал на него.

Источник — Sport.ua

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