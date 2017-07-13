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Динамо представило Томаша Кендзёру

Польский новичок будет выступать в столичном клубе под 49-м номером

  • 13.07.2017 13:16
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Динамо представило Томаша Кендзёру
- Добро пожаловать в клуб «Динамо». Дай Бог, чтобы ты в этой команде вырос и принес пользу нашей команду», - сказал Хацкевич, вручая Кендзёре футболку с 49-м номером.
 
- Я очень рад, что попал в «Динамо». Это большая команда для меня большая честь быть здесь. Я пришел сюда, чтобы играть, завоевать место в основном составе и через этот клуб попасть в сборную Польши, - заявил футболист.
 
- Общались ли вы с Лукашем Теодорчиком? Не отпугнул ли вас его неудачный опыт?
- Конечно, я созванивался с Тео. Он сказал, что «Динамо» очень организованная команда. Он пожаловался, что не смог получить достаточно времени, чтобы проявить себя в Киеве. Он сказал, что я смогу расти в профессиональном плане в Киеве.

Источник — Sport.ua

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