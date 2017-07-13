Динамо представило Томаша Кендзёру

- Добро пожаловать в клуб «Динамо». Дай Бог, чтобы ты в этой команде вырос и принес пользу нашей команду», - сказал Хацкевич, вручая Кендзёре футболку с 49-м номером.

- Я очень рад, что попал в «Динамо». Это большая команда для меня большая честь быть здесь. Я пришел сюда, чтобы играть, завоевать место в основном составе и через этот клуб попасть в сборную Польши, - заявил футболист.

- Общались ли вы с Лукашем Теодорчиком? Не отпугнул ли вас его неудачный опыт?

- Конечно, я созванивался с Тео. Он сказал, что «Динамо» очень организованная команда. Он пожаловался, что не смог получить достаточно времени, чтобы проявить себя в Киеве. Он сказал, что я смогу расти в профессиональном плане в Киеве.