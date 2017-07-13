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Зинченко приступил к подготовке к новому сезону с Манчестер Сити

Хавбек сборной Украины находится в основной обойме команды Хосепа Гвардиолы

  • 13.07.2017 12:39
  • 1613 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити

Украинский полузащитник Александр Зинченко начал подготовку к новому сезону в составе «Манчестер Сити». 10 июля «горожане» вышли из отпуска, и украинец начал работать вместе с основной командой.

В прошлом году Зинченко также прошел сборы вместе с «Мансити», а затем был отдан в аренду в ПСВ. В чемпионате Голландии Зинченко сыграл 12 матчей, в которых сделал три результативные передачи. 

Источник — ФК Манчестер Сити

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