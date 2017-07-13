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Александр ИЩЕНКО: «Динамо двигается в правильном направлении»

Футбольный эксперт - о старте киевской команды в Лиге чемпионов

  • 13.07.2017 12:09
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Динамо Киев от Шурика. Александр Ищенко
© Динамо Киев от Шурика. Александр Ищенко
Завтра «Динамо« узнает своего соперника в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Им станет одна из пяти не сеянных на этом этапе команд: румынская «Стяуа», швейцарский «Янг Бойз», французская «Ницца», греческий АЕК либо турецкий «Истанбул Башакшехир».
 
Кто из них наименее желателен, а кто – «сладкая булочка»? «Да, навскидку, самым удобным соперником видятся турки, а самым неудобным – «Ницца». Но вначале нужно детально разобрать игру соперника, взяв последние 5-6, а то и 10 матчей. Иначе получится гадание на кофейной гуще, – считает эксперт Александр Ищенко. – Уверен, что Хацкевич и его команда не будут гадать, что лучше, а что хуже, и воспримут жребий таким, как есть. Поскольку, во-первых, задача-минимум, которая стоит перед «Динамо» в еврокубках, – выход в групповой этап Лиги чемпионов. А это обязывает обыгрывать любого соперника на этом этапе. Тем более что победа дорогого стоит – в самом прямом смысле слова (бонус от УЕФА за попадание в группу ЛЧ составляет почти €15 млн. – Авт.). Во-вторых, сегодня «Динамо» по силам проходить любую команду из этой пятерки. Не мы должны кого-то из них бояться, а наоборот – они должны думать о том, как не попасть на «Динамо». И, наверное, игра за Суперкубок должна стать некой прелюдией к старту киевлян в еврокубках. Надеюсь, что в этом матче мы увидим команду в новом свете: более атакующую, более агрессивную, умеющую найти кратчайшие пути к воротам соперника. Во всяком случае, спарринги, проведенные на сборах, показали, что команда перестроилась и двигается в правильном направлении».
 
Напомним, что 15 июля в Одессе «Динамо» сыграет за Суперкубок с «Шахтером». 

Источник — Сегодня Спорт

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