Возвращение Бердыева в Рубин, новый опыт Манчини и амбиции Ахмата

Sport.ua рассказывает о раскладах нового сезона в российской Премьер-лиге: выиграет ли Манчини чемпионство с «Зенитом» уже в дебютном сезоне, сумеет ли Бердыев вернуть «Рубину» еврокубки, что ждет «Спартак» после чемпионского сезона, на что нацелился «Ахмат» и что ожидает новичков.

Чемпионская гонка

Крайне захватывающей обещает быть борьба за чемпионство в новом сезоне российской Премьер-лиги. Главных претендента три – «Спартак» (действующий чемпион), «Зенит» и ЦСКА. Но чуть более предпочтительные шансы, на мой взгляд, у питерской команды. Прежде всего, потому, что «Зенит» возглавил именитый итальянский наставник Роберто Манчини, выигрывавший в свое время титулы чемпиона Италии и Англии.

Провальный прошлый сезон вынудил боссов «сине-бело-голубых» провести кардинальные изменения, как на тренерском мостике, так и в формировании состава, поэтому и был приглашен 52-летний экс-коуч «Интера» и «Манчестер Сити». От Манчини все ждут высоких результатов уже в дебютном сезоне. Безусловно, итальянцу понадобится определенное время, чтобы полностью понять особенности российского футбола, а также отточить стиль игры команды и наиграть основной состав. Тем не менее, задавать тон в стартующем сезоне должен именно «Зенит», особенно, учитывая ту серьезную работу, которая ведется на трансферном рынке.

Хорошие перспективы в борьбе за золотые медали имеет ЦСКА. С приходом Виктора Гончаренко «армейцы» существенно прибавили во многих аспектах игры и провели достаточно качественную (за исключением двух-трех матчей) весеннюю часть минувшего сезона. А пройдя вторые предсезонные сборы под руководством белорусского специалиста, уверен, что московская команда станет еще сильнее и сыграннее. В любом случае, потенциал у ЦСКА огромный и видно, что команда еще способна улучшать игру и прогрессировать.

Тяжелее всего придется «Спартаку». Действующему чемпиону предстоит защита титула. И дело здесь даже не в пресловутом «синдроме второго сезона», а в том, что уровень оппонентов в этом году будет значительно выше. Уже со старта сезона куда более сильными будут главные соперники команды Массимо Карреры – «Зенит» и ЦСКА. Рассчитывать на чью-то слабость и оплошность «красно-белым» не стоит. Все теперь будет зависеть исключительно от самого «Спартака» и его игры.

Сможет ли «Спартак» выйти еще на более качественный уровень игры или хотя бы сохранить уровень образца чемпионского сезона, покажут лишь официальные матчи. Впрочем, очень важно для московской команды, что она сохранила костяк и ведущих исполнителей, сделавших очень многое для чемпионства. Однако не помешало бы и качественно усилиться, особенно в контексте старта в сентябре в групповом турнире Лиги чемпионов.

Борьба за зону ЛЕ и битва середняков

Среди всех претендентов на еврокубковую зону существенных изменений в межсезонье претерпел «Ахмат» (прежнее название команды – «Терек»). Грозненскую команду возглавил Олег Кононов, сумевший за три года работы в «Краснодаре» создать из типичного середняка очень боеспособную команду, выигрывавшую бронзовые медали чемпионата. Руководство «Ахмата», пригласив белорусского специалиста, показало серьезность своих намерений в новом сезоне.

Несмотря на достаточно хорошую работу Рашида Рахимова, под руководством которого чеченская команда добилась наибольшего прогресса в прошлом сезоне, финишировав на пятой позиции, боссы грозненцев хотят сделать клуб еще более сильным и конкурентным. Поэтому и был приглашен Олег Кононов. Собственно говоря, именно «Ахмат» я считаю той командой, которая способна удивить. Не удивлюсь, если подопечные Олега Кононова завершат сезон на четвертом месте или и вовсе на третьем.

Большого прогресса в новом сезоне должен добиться и «Рубин». В Казань вернулся лучший коуч в истории клуба Курбан Бердыев. Уже сам этот факт говорит о том, что «Рубин» должен значительно преобразиться в лучшую сторону. Лучшего тренера для казанской команды, прекрасно знающего систему клуба, чем Бердыев, сложно было найти.

С «Ростовом» 64-летний наставник уже в первом полном сезоне выиграл серебряные медали. Так что за время отсутствия в Казане Курбан Бекиевич точно не забыл, как достигать высоких результатов с коллективом. Если все пойдет хорошо у «Рубина» со старта сезона, не исключено, что казанская команда сможет побороться даже за пьедестал почета.

Высокие позиции сохранит «Краснодар». Правда, не думаю, что под руководством Игоря Шалимова «быки» выйдут на качественно новый уровень игры. В прошлом сезоне «Краснодар» во многом на багаже Олега Кононова добивался положительных результатов. Даст ли что-то команде нового Шалимов покажет уже непосредственно сезон. «Черным буйволам» важно этим летом сохранить своего лидера и ключевого игрока атаки Федора Смолова, в противном случае у «Краснодара» могут возникнуть серьезные проблемы в атаке.

Наиболее кардинальные перемены этим летом произошли у «Ростова». «Сельмашей» возглавил известный в России по работе с «Локомотивом» и «Кубанью» Леонид Кучук. До переезда в Ростов-на-Дону 57-летний белорусский специалист весьма плодотворно поработал в Украине, возглавляя каменскую «Сталь».

Помимо изменений на тренерском мостике «Ростов» серьезно изменился и в кадровом плане. Команду покинуло множество исполнителей, среди которых есть те, благодаря которым ростовчане добились больших успехов за последние два сезона – Кристиан Нобоа, Никита Медведев, Денис Терентьев, Сесар Навас, Александр Ерохин, Владимир Гранат, Дмитрий Полоз и Сослан Джанаев. По сути, Леонид Кучук создает новую команду в «Ростове».

Смогут ли новички «желто-синих» быстро освоить требования наставника и уже с первых матчей сезона начать демонстрировать хороший уровень, покажет лишь время. Тем не менее, я считаю, что у Кучука есть все для того, чтобы построить боеспособный коллектив, способный побороться за еврокубки.

Также не стоит списывать со счетов и «Локомотив». Действующий обладатель Кубка России хоть и завершил минувший сезон на восьмом месте, в нынешнем – задачи у «железнодорожников» будут более высокими. Прежде всего, это касается чемпионата. При этом московская команда будет выступать и в Лиге Европы. Хватит ли функционально «Локомотив» на все турниры, узнаем уже по ходу сезона.

А вот московское «Динамо», вернувшееся в Премьер-лигу спустя один год после отсутствия, должно закрепиться в середине таблицы. По крайней мере, у команды Юрия Калитвинцева достаточно крепкий состав для того, чтобы как минимум не вылететь обратно в ФНЛ. За место в ТОП-10 (а может и выше) поборется и «Уфа», завершившая минувший сезон под руководством Сергея Семака на очень высокой седьмой позиции.

Подвал и аутсайдеры

Разумеется, основными претендентами на понижение в классе будут два новичка – «Тосно» и «СКА-Хабаровск». Обе команды, к слову, будут впервые в своей истории принимать участие в элите российского футбола. Не думаю, что от них стоит ожидать чуда. Ведь и по составу, и по своему уровню потолок этих команд – само участие в Премьер-лиге. Правда, прошлогодний опыт «Оренбурга», который хоть и вылетел из класса сильнейших, но показал себя крепким клубом, потрепавшим нервы нескольким именитым командам и, пропустившим за сезон всего 36 мячей, говорит о том, что случиться может всякое.

Не жду каких-то изменений от «Урала». «Шмели» сумели сохранить прописку в Премьер-лиге лишь за счет того, что провели неплохой отрезок на старте весенней части сезона, полностью провалив концовку чемпионата. А вот «Арсенал Тула», чудом избежавший вылет в ФНЛ по итогам минувшего сезона, с приходом Миодрага Божовича, в свое время поработавшим сразу в нескольких российских командах высшего дивизиона, может добиться большого прогресса. Однако на момент старта чемпионата эту команду все же причисляю к аутсайдерам.