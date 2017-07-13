Бакайоко перейдет в Челси из Монако за 45 млн евро

Согласен) Плюсану пожалуй)

Главное огнестрел с собой не брать.

Сомневаюсь. Кто привык доказывать кулаками, не силен в эпистолярном жанре.

Не сомневайся) Кто бы не победил, но срач будет знатный))) Интересно, если бы все, кто ...

Перчатку поднял, главное шоб Music Store появился.