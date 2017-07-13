Бакайоко перейдет в Челси из Монако за 45 млн евро

Руководство лондонского «Челси» договорилось с «Монако» о трансфере полузащитника Тьемуэ Бакайоко. Сумма сделки между клубами – 45 млн евро.
Ожидается, что контракт 22-летний француз подпишет завтра, 14 июля. Срок действия соглашения – пять лет.
Напомним, что чемпион Франции уже потерял двух ведущих футболистов: португальский хавбек Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити», а французский форвард Валер Жермен подписал контракт на 4 года с «Марселем».
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