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Черноморец подписал Артема Рахманова

Одесский клуб усилился белорусским защитником

  • 13.07.2017 11:36
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Football.by. Артем Рахманов
© Football.by. Артем Рахманов
Покинувший молдавский «Милсами» 27-летний белорусский защитник Артем Рахманов подписал годичный контракт с одесским «Черноморцем».
 
Дебютировать за новый клуб Рахманов сможет в ближайший вторник, когда «Черноморец» померится силами на выезде с киевским «Динамо». 
 
Официального подтверждения перехода от одесситов пока .

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