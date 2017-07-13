Черноморец подписал Артема Рахманова

Покинувший молдавский «Милсами» 27-летний белорусский защитник Артем Рахманов подписал годичный контракт с одесским «Черноморцем».
Дебютировать за новый клуб Рахманов сможет в ближайший вторник, когда «Черноморец» померится силами на выезде с киевским «Динамо».
Официального подтверждения перехода от одесситов пока .
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