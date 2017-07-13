Сергей НАГОРНЯК: «Хочется, чтобы у Шахтера была достойная конкуренция»

В воскресенье стартует новый, 27-й по счету чемпионат Украины. Как и в прошлый раз, его проведут в два этапа, с разбивкой команд на две шестерки. На втором этапе турнира сильнейшие поборются за медали и путевки в еврокубки, другие — за право остаться в Премьер-лиге.

Вместе с экспертом Сергеем Нагорняком журналисты выделили пять основных фишек предстоящего ЧУ и разбирались, что принесет этот сезон.

ГОНКА ЗА ЗОЛОТОМ

Главная интрига любого чемпионата — борьба за золотые медали. Сможет ли «Динамо», проигравшее последний чемпионат за четыре тура до финиша и лишившееся Сергея Реброва, навязать борьбу горнякам?

«Очень хочется, чтобы у «Шахтера» была достойная конкуренция, — говорит Сергей Нагорняк. — Кроме «Динамо», некому ее навязать. Не только общий уровень чемпионата упал, но и нет третьей силы. «Заря» выступала ровно, но с этой ролью не справилась. Думаю, даже за серебро луганчанам бороться рановато. В этом плане «Динамо» был выгоден «Днепр», который киевляне обыгрывали, а для «Шахтера» днепряне оказывались, наоборот, неудобным соперникам. Возможно, с новым тренером у динамовцев произойдет перезагрузка и они смогут выступить мощнее. Конечно, сделать это с теми же ресурсами непросто. Одного Мбокани в качестве усиления маловато. А Кендзеру мы пока в деле не видели. Преимущество «Шахтера» в том, что команде удается сохранять состав, потому они и выглядят предпочтительнее. Да, ушел Кучер, но есть кем его заменить. В индивидуальном мастерстве «Динамо» пусть и уступает дончанам, но за счет коллектива тоже можно добиться успеха. И очень важно настраиваться не только на матчи с горняками. Как показывает практика, оступиться можно где угодно, тогда как «Шахтер» ошибается реже».

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЕВРОКУБКИ

Прошлый чемпионат показал, что разделение на две шестерки после первого этапа ЧУ действительно добавляет интриги. Минус в том, что во втором этапе болельщики стремительно теряли интерес к борьбе за выживание.

«Кто займет первые три места, думаю, ни у кого вопросов не вызывает, — отмечает наш эксперт. — А вот остальные места в первой шестерке вполне могут достаться новым командам. Усилились «Карпаты», неплохая команда собралась у «Мариуполя», да и от «Ворсклы» еще в прошлом году ждали большего. Но и не будут так просто сдавать свои позиции «Александрия» и «Черноморец». А вот «Олимпику», который строит новую команду, будет сложнее. Правда, на него и в прошлом сезоне никто не ставил. Думаю, когда мы посмотрим первые четыре-пять туров, тогда картина будет более ясной. Борьба за первую шестерку должна выйти интересной, никто не хочет «вариться» среди аутсайдеров».

КТО НА ВЫЛЕТ?

По итогам чемпионата гарантированно вылетает только занявшая последнее место команда. Еще двум неудачникам придется отстаивать свое право выступать в ПЛ в поединках с представителями первой лиги. Это, конечно, еще не вылет, но в матчах плей-офф может произойти что угодно.

«Мы уже видим, что по пути «Днепра» пошла «Сталь», — рассуждает Нагорняк. — Был тяжелый период и у «Черноморца», но одесситы с ним справились. Сейчас в команде из Каменского сменился тренер, вместо опытнейшего Леонида Кучука будет работать молодой Егише Меликян (37 лет. — Прим. авт.), ушли ведущие футболисты, а вместо них будет играть молодежь. Не думаю, что от этого улучшатся результаты. То что «Сталь» будет во второй шестерке, это точно, а вот вылетят ли в первую лигу — загадывать пока не стоит. Не смогла полностью сохранить состав и «Звезда», не видели мы, что из себя представляет «Верес». В любом случае, вряд ли борьба на этом участке будет интересной. Футбола там мало. Не совсем «бей-беги», но болельщики все равно будут больше следить за первой шестеркой».

ДРАКИ НА ПУСТЫХ ТРИБУНАХ

С каждым годом на трибуны в Украине приходят все меньше зрителей. С одной стороны, болельщикам не интересны команды-переселенцы, с другой — нет больше клубов калибра «Металлиста» и «Днепра», которые еще недавно боролись за медали чемпионата. А тут еще и необходимость приходить на футбол с паспортом — новшество опробуют на Суперкубке страны.

«В наше время нужно быть готовым ко всему, — говорит эксперт. — Вопрос, конечно, насколько такие меры будут эффективны. Но с беспорядками на трибунах нужно что-то делать. Те, кто приходит на стадион, должны нести ответственность за свои действия. Болельщиков и так мало, а драки на трибунах их только отпугивают. Да и вообще это не красит наш чемпионат. Добавим сюда упавший уровень турнира, отсутствие звезд и получим ответ на вопрос. Наверное, надо брать маркетингом и искать новые методы привлечения болельщиков».

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ

С оттоком из Украины дорогих легионеров президентам и тренерам клубов пришлось сделать ставку на молодежь. В командах появилось много новых фамилий и некоторым из юных талантов удалось даже дебютировать в сборной Украины.

«Переход во взрослый футбол из подросткового очень сложный этап, — замечает Нагорняк. — Взять вот Виктора Цыганкова, талантище, но пока у него не получается закрепиться в составе. Хорошая перспектива у молодых ребят, которые перешли из «Днепра» в «Зарю». У Лунина, Лунева... Понимаю, почему им не хочется бегать во второй лиге, когда есть шанс сыграть в ЛЕ. Чтобы вырасти, нужно играть против мужиков».