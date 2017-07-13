ОФІЦІЙНО: Рух підписав Лозового та Воробея

«Рух» продовжує підсилюватися для виступів у Першій лізі. На базі клубу у Винниках до колективу приєдналися ще два виконавці, які, сподіваємось, допоможуть гідно виступати упродовж тривалого сезону – Євген Лозовий та Олександр Воробей.
Останньою командою Євгена ЛОЗОВОГО був першоліговий «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки. Технічний, здібний і талановитий півоборонець може зіграти як у центрі півзахисту, так і на обох флангах. Кар’єру вихованець харківського футболу розпочинав удома – в «Геліосі». 2007-го року перейшов до «Металіста», де виступав за молодіжний склад до літа 2011-го. За цей час за основну команду провів лише два матчі, обидва – виходи на заміну в Кубку України.
На початку липня 2011-го Євгеній Лозовий підписав контракт із першоліговим «Геліосом», в якому відразу став основним півзахисником. Також у послужному списку 29-річного футболіста виступи за «УкрАгроКом», «Гірник-Спорт» та молдовську «Дачію» з Кишинева. А з липня 2016-го року перейшов до «Нафтовика-Укрнафти». Тепер же допомагатиме «рухівцям» успішно виступати у Першій лізі.
Уродженець Сокаля Львівської області Олександр ВОРОБЕЙ ази воротарської майстерності проходив у відомій футбольній школі з Володимира-Волинського «БРВ-ВІК». 2012-го року підписав перший професійний контракт з луцькою «Волиню». Проте за дорослу команду лучан не зіграв жодного поєдинку. Натомість виступав за «Волинь» у молодіжній першості, в футболці якої провів 41 матч та пропустив 54 м'ячі.
2016-го року підписав контракт із «Тернополем». У футболці «містян» дебютував 9-го жовтня 2016-го в нічийному (0:0) домашньому поєдинку проти київської «Оболоні-Бровара». Зараз же він уже потрапив до заявки «Руху» з Винник.
Источник — ФК Рух Винники
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відверто та нахабно "слямзілі". як китайці айфон
Ты женскую вагину в живую видел?
А почему дынамафцы не кричат что эмблема им на письку похожа???
Ты женскую вагину в живую видел?
Видел. А ты хочешь свою показать?
Видел. А ты хочешь свою показать?
У как у тебя все запущено. То, шо я могу показать, в твой рот не влезет.
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