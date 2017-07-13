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ОФІЦІЙНО: Рух підписав Лозового та Воробея

Півзахисник Євген Лозовий та воротар Олександр Воробей захищатимуть кольори винниківського клубу

  • 13.07.2017 11:04
  • 1308 просмотров
  • 7 комментария
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ФК Рух
© ФК Рух
«Рух» продовжує підсилюватися для виступів у Першій лізі. На базі клубу у Винниках до колективу приєдналися ще два виконавці, які, сподіваємось, допоможуть гідно виступати упродовж тривалого сезону – Євген Лозовий та Олександр Воробей.
 
Останньою командою Євгена ЛОЗОВОГО був першоліговий «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки. Технічний, здібний і талановитий півоборонець може зіграти як у центрі півзахисту, так і на обох флангах. Кар’єру вихованець харківського футболу розпочинав удома – в «Геліосі». 2007-го року перейшов до «Металіста», де виступав за молодіжний склад до літа 2011-го. За цей час за основну команду провів лише два матчі, обидва – виходи на заміну в Кубку України.
 
На початку липня 2011-го Євгеній Лозовий підписав контракт із першоліговим «Геліосом», в якому відразу став основним півзахисником. Також у послужному списку 29-річного футболіста виступи за «УкрАгроКом», «Гірник-Спорт» та молдовську «Дачію» з Кишинева. А з липня 2016-го року перейшов до «Нафтовика-Укрнафти». Тепер же допомагатиме «рухівцям» успішно виступати у Першій лізі.
 
Уродженець Сокаля Львівської області Олександр ВОРОБЕЙ ази воротарської майстерності проходив у відомій футбольній школі з Володимира-Волинського «БРВ-ВІК». 2012-го року підписав перший професійний контракт з луцькою «Волиню». Проте за дорослу команду лучан не зіграв жодного поєдинку. Натомість виступав за «Волинь» у молодіжній першості, в футболці якої провів 41 матч та пропустив 54 м'ячі.
 
2016-го року підписав контракт із «Тернополем». У футболці «містян» дебютував 9-го жовтня 2016-го в нічийному (0:0) домашньому поєдинку проти київської «Оболоні-Бровара». Зараз же він уже потрапив до заявки «Руху» з Винник.

Источник — ФК Рух Винники

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 13.07.2017 11:16
    +2
    Емблема своєю формою схожа на Мілан
    Ссылка
    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 13.07.2017 11:38
    -1
    А почему дынамафцы не кричат что эмблема им на письку похожа???
    Ссылка
    Мугунот
      Мугунот, 13.07.2017 11:42
    +3
    Виталий Меркулов, 13.07.2017 11:38
    А почему дынамафцы не кричат что эмблема им на письку похожа???
    а там на фото есть эмблема Шахтера?
    Ссылка
    уух
      уух, 13.07.2017 11:46
    +2
    Jeck, 13.07.2017 11:16
    Емблема своєю формою схожа на Мілан
    та яке там схожа?
    відверто та нахабно "слямзілі". як китайці айфон
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 13.07.2017 11:52
    -2
    Виталий Меркулов, 13.07.2017 11:38
    А почему дынамафцы не кричат что эмблема им на письку похожа???

    Ты женскую вагину в живую видел?
    Ссылка
    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 13.07.2017 12:03
    -1
    Footballboy, 13.07.2017 11:52
    Виталий Меркулов, 13.07.2017 11:38
    А почему дынамафцы не кричат что эмблема им на письку похожа???

    Ты женскую вагину в живую видел?

    Видел. А ты хочешь свою показать?
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 13.07.2017 12:19
    -1
    Виталий Меркулов, 13.07.2017 12:03

    Видел. А ты хочешь свою показать?

    У как у тебя все запущено. То, шо я могу показать, в твой рот не влезет.
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