ОФІЦІЙНО: Рух підписав Лозового та Воробея

«Рух» продовжує підсилюватися для виступів у Першій лізі. На базі клубу у Винниках до колективу приєдналися ще два виконавці, які, сподіваємось, допоможуть гідно виступати упродовж тривалого сезону – Євген Лозовий та Олександр Воробей.



Останньою командою Євгена ЛОЗОВОГО був першоліговий «Нафтовик-Укрнафта» з Охтирки. Технічний, здібний і талановитий півоборонець може зіграти як у центрі півзахисту, так і на обох флангах. Кар’єру вихованець харківського футболу розпочинав удома – в «Геліосі». 2007-го року перейшов до «Металіста», де виступав за молодіжний склад до літа 2011-го. За цей час за основну команду провів лише два матчі, обидва – виходи на заміну в Кубку України.



На початку липня 2011-го Євгеній Лозовий підписав контракт із першоліговим «Геліосом», в якому відразу став основним півзахисником. Також у послужному списку 29-річного футболіста виступи за «УкрАгроКом», «Гірник-Спорт» та молдовську «Дачію» з Кишинева. А з липня 2016-го року перейшов до «Нафтовика-Укрнафти». Тепер же допомагатиме «рухівцям» успішно виступати у Першій лізі.



Уродженець Сокаля Львівської області Олександр ВОРОБЕЙ ази воротарської майстерності проходив у відомій футбольній школі з Володимира-Волинського «БРВ-ВІК». 2012-го року підписав перший професійний контракт з луцькою «Волиню». Проте за дорослу команду лучан не зіграв жодного поєдинку. Натомість виступав за «Волинь» у молодіжній першості, в футболці якої провів 41 матч та пропустив 54 м'ячі.



2016-го року підписав контракт із «Тернополем». У футболці «містян» дебютував 9-го жовтня 2016-го в нічийному (0:0) домашньому поєдинку проти київської «Оболоні-Бровара». Зараз же він уже потрапив до заявки «Руху» з Винник.