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Олимпик подтвердил подписание контракта с Богдановым

Соглашение рассчитано на 1 год

  • 13.07.2017 10:58
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ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов принял решение продлить контракт с донецким клубом еще на один год. Цвета «Олимпика» Андрей будет защищать до конца сезона 2017/18.

В составе «олимпийцев» 27-летний футболист провел один сезон, в котором помог донецкой команде заполучит путевку в Лигу Европы. На счету Богданова 23 матча в чемпионате Украины и четыре гола.

Ранее сам футболист заявлял о подписании контракта с донецким клубом.

Источник — ФК Олимпик

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