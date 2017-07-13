Олимпик подтвердил подписание контракта с Богдановым

Полузащитник «Олимпика» Андрей Богданов принял решение продлить контракт с донецким клубом еще на один год. Цвета «Олимпика» Андрей будет защищать до конца сезона 2017/18.

В составе «олимпийцев» 27-летний футболист провел один сезон, в котором помог донецкой команде заполучит путевку в Лигу Европы. На счету Богданова 23 матча в чемпионате Украины и четыре гола.

Ранее сам футболист заявлял о подписании контракта с донецким клубом.