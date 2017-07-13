Питер КРАУЧ: «В следующем сезоне я буду известен как Краучиньо»

Форвард английского «Сток Сити» Питер Крауч ответил на вопрос одного из болельщиков. Тот спросил у 36-летнего игрока: «Кто решает, какое имя будет на спине у футболиста? «Халк»? «Хамес»? Почему не «Большой пацан»?». Крауч ответил: «Всегда этим интересовался. Я навел справки. Со следующего сезона я буду известен как «Краучиньо 25».
Always wondered this . I have made inquiries . From next season I will be known as crouchinho 25 https://t.co/phRplkgBgz— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2017
Источник — Sport.ua
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