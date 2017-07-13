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Питер КРАУЧ: «В следующем сезоне я буду известен как Краучиньо»

Нападающий «Сток Сити» ответил на вопрос болельщика

  • 13.07.2017 10:56
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Getty Images. Питер Крауч
© Getty Images. Питер Крауч

Форвард английского «Сток Сити» Питер Крауч ответил на вопрос одного из болельщиков. Тот спросил у 36-летнего игрока: «Кто решает, какое имя будет на спине у футболиста? «Халк»? «Хамес»? Почему не «Большой пацан»?». Крауч ответил: «Всегда этим интересовался. Я навел справки. Со следующего сезона я буду известен как «Краучиньо 25».
 

 

Источник — Sport.ua

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