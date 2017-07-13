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Умер один из фигурантов коррупционного скандала в ФИФА Чак Блейзер

До конца своих дней бывший функционер боролся с раком

  • 13.07.2017 10:26
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Getty Images. Чак Блейзер
© Getty Images. Чак Блейзер

Бывший член исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) и один из основных фигурантов дела о коррупции в этой организации американец Чак Блейзер скончался в возрасте 72 лет.

Сообщается, что Блейзер до конца своих дней боролся с раком.

На основе показаний Блейзера, который также был генеральным секретарем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), правоохранительные органы в мае 2015 года арестовали несколько высокопоставленных чиновников ФИФА в Цюрихе за два дня до выборов президента организации.

Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека, которые, по данным следствия, в ходе выборов стран - хозяек чемпионатов мира получили взяток на сумму около 150 млн долларов.

В 2015 году Блейзер был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. К тому времени он уже проходил лечение от рака.

Чиновник первоначально был ключевой фигурой в расследовании, начатом американскими правоохранительными службами в отношении ФИФА.

Он заключил сделку со следствием и согласился сотрудничать с правительством США, помогая заводить дела против других чиновников. Работая в сотрудничестве с федеральными агентами, Блейзер тайно записывал переговоры чиновников ФИФА и приобрел репутацию «стукача».

Источник — Newsru.com

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