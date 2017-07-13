Александр СЕВИДОВ: «Мы еще не на самом дне»

А пруфов нету, это так, просто пукнуть нужно в сторону ДК. Вадо без этого жить не может. Увидел с...

Давай пруфы, таи фиксальная служба в декабре 16, инициировала проверку в адрес ДК, вот хочу увиде...

Фанат Динамо, не надо агриться, вопрос действительно актуальный. ЗП в 5тыс грн, это так себе нало...

В дурке, к лечущему врачу своему зайди, он у тебя сразу после анализов и ставочку примет

Не ссы,с теми кто к нему норм относится,он поделится,а на вас можно заработать,почему бы и нет?! ...