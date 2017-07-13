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Александр СЕВИДОВ: «Мы еще не на самом дне»

Наставник «Мариуполя» – об ожиданиях от предстоящего сезона

  • 13.07.2017 10:21
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ФК Мариуполь. Александр Севидов
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов поделился ожиданиями от предстоящего чезона.

Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Задача-минимум — закрепиться в Премьер-лиге.

На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Считаю, что мы еще не на самом дне, но надеюсь, что в предстоящем сезоне хуже не будет.

Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Хотелось бы, чтобы команда Андрея Шевченко заняла то место, которое позволит ей выйти на чемпионат мира.

Источник — zbirna.com

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