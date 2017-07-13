Александр СЕВИДОВ: «Мы еще не на самом дне»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Севидов поделился ожиданиями от предстоящего чезона.
— Какие задачи на сезон будут стоять перед вашей командой?
— Задача-минимум — закрепиться в Премьер-лиге.
— На ваш взгляд, в предстоящем сезоне падение уровня отечественного чемпионата остановится?
— Считаю, что мы еще не на самом дне, но надеюсь, что в предстоящем сезоне хуже не будет.
— Спрогнозируйте итоговое место сборной Украины в своей группе отбора на ЧМ-2018.
— Хотелось бы, чтобы команда Андрея Шевченко заняла то место, которое позволит ей выйти на чемпионат мира.
Источник — zbirna.com
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