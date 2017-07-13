Чеснаков избран капитаном Ворсклы, Чижов и Пердута – заместители

Вчера на загородной учебно-тренировочной базе «Ворсклы» в поселке Марки прошло тайное голосование за нового капитана.
Абсолютным большинством был переизбран как минимум на год воспитанник местного футбола Владимир Чеснаков. По количеству голосов определили и двух вице-капитанов. Теперь это опытный коренной полтавчанин Александр Чижов и его более молодой коллега Игорь Пердута, находящийся в расположении клуба без малого семь лет.
Источник — ФК Ворскла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.