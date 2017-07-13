Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чеснаков избран капитаном Ворсклы, Чижов и Пердута – заместители

Полтавский клуб рповел тайное голосование за нового капитана

  • 13.07.2017 10:16
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла Полтава
© ФК Ворскла Полтава

Вчера на загородной учебно-тренировочной базе «Ворсклы» в поселке Марки прошло тайное голосование за нового капитана.

Абсолютным большинством был переизбран как минимум на год воспитанник местного футбола Владимир Чеснаков. По количеству голосов определили и двух вице-капитанов. Теперь это опытный коренной полтавчанин Александр Чижов и его более молодой коллега Игорь Пердута, находящийся в расположении клуба без малого семь лет.

Источник — ФК Ворскла

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.