Шахтер презентовал новый дизайн номеров на футболках

Домашняя форма «Шахтера» – 2017/18 имеет важную особенность. Номера на футболках получили новый дизайн. Теперь они визуально будут восприниматься как горящие угли.
Напомним, в аналогичной стилистике оформлены элементы фасада «Донбасс Арены», клубный автобус «горняков», а также абонементы на предстоящий сезон.
Последний раз «Шахтер» менял дизайн номеров на игровых футболках три года назад.
Источник — ФК Шахтер
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То про полосочки с голубизной ,теперь номера,завтра про шнурки расскажите,ни дня без темы про форму Шахтёра.
Что мало платят за статьи,вы их как тараканов плодите.
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