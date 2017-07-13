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Шахтер презентовал новый дизайн номеров на футболках

Теперь они визуально будут восприниматься как горящие угли

  • 13.07.2017 09:55
  • 1341 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Домашняя форма «Шахтера» – 2017/18 имеет важную особенность. Номера на футболках получили новый дизайн. Теперь они визуально будут восприниматься как горящие угли.

Напомним, в аналогичной стилистике оформлены элементы фасада «Донбасс Арены», клубный автобус «горняков», а также абонементы на предстоящий сезон.

Последний раз «Шахтер» менял дизайн номеров на игровых футболках три года назад.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 13.07.2017 10:02
    +6
    Офигеть ,а всё сразу нельзя.
    То про полосочки с голубизной ,теперь номера,завтра про шнурки расскажите,ни дня без темы про форму Шахтёра.
    Что мало платят за статьи,вы их как тараканов плодите.
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