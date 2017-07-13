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Пресс-конференции тренеров Динамо и презентация Кендзёры. LIVE с 13:00

Александр Хацкевич и представителей тренерского штаба киевлян ответят на вопросы журналистов

  • 13.07.2017 09:46
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ФК Динамо Киев. Томаш Кендзёра
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзёра

В четверг, 13-го июля состоится пресс-конференция главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич и представителей тренерского штаба – Олега Лужного, Максима Шацких, Михаила Михайлова и ответственного за физподготовку Виталия Кулыбы.

В рамках пресс-конференции состоится презентация новичка клуба, Томаша Кендзёры. 

Начало – в 13:00.

Источник — ФК Динамо Киев

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