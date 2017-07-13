В четверг, 13-го июля состоится пресс-конференция главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич и представителей тренерского штаба – Олега Лужного, Максима Шацких, Михаила Михайлова и ответственного за физподготовку Виталия Кулыбы.
В рамках пресс-конференции состоится презентация новичка клуба, Томаша Кендзёры.
Начало – в 13:00.
Источник — ФК Динамо Киев
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