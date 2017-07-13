Сталь обыграла чемпиона Ирана в товарищеском поединке

Вчера в Конче-Заспе был сыгран контрольный поединок, в котором «Сталь» со счетом 3:0 обыграла один из самых титулованных клубов Ирана и действующего чемпиона своей страны - «Персеполис».
Дублем отметился Орест Кузик, еще один гол провел новичок команды Алексей Щебетун.
«Сталь» (Украина) - «Персеполис» (Иран) - 3:0 (2:0)
Голы забили: Кузык-2, Щебетун
«Сталь»: Пеньков, Мыцик, Даниелян, Грачев, Павлюк, Месхи, Якимив, Мысык, Климчук, Кузык, Щебетун
На замену выходили: Г.Малакян, Э.Малакян, Копытов, Костенко, Кныш, Хоцяновский
Источник — ФК Сталь Каменское
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