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Сталь обыграла чемпиона Ирана в товарищеском поединке

Команда из Каменксого отправила в ворота «Персеполиса» три безответных мяча

  • 13.07.2017 09:40
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ФК Сталь
© ФК Сталь

Вчера в Конче-Заспе был сыгран контрольный поединок, в котором «Сталь» со счетом 3:0 обыграла один из самых титулованных клубов Ирана и действующего чемпиона своей страны - «Персеполис».

Дублем отметился Орест Кузик, еще один гол провел новичок команды Алексей Щебетун.

«Сталь» (Украина) - «Персеполис» (Иран) - 3:0 (2:0)
Голы забили: Кузык-2, Щебетун

«Сталь»: Пеньков, Мыцик, Даниелян, Грачев, Павлюк, Месхи, Якимив, Мысык, Климчук, Кузык, Щебетун

На замену выходили: Г.Малакян, Э.Малакян, Копытов, Костенко, Кныш, Хоцяновский

Источник — ФК Сталь Каменское

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