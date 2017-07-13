Тяньцзинь Цюаньцзянь предлагает за Обамеянга 85 млн евро

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» пытается заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что китайцы готовы выложить за габонского нападающего 85 миллионов евро. Именно от этой суммы и будет отталкиватся немецкий клуб, рассматривая предложения от других клубов.

Добавим, что трансферное окно в Поднебесной закрывается в пятницу.

Обамеянг также является приоритетной целью для «Милана», но итальянцы не готовы платить 28-летнему форварду зарплату в размере 12 миллионов евро. В случае неудачных переговоров по трансферу габонца, «россо-нери» переключатся на кандидатуру нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.