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Тяньцзинь Цюаньцзянь предлагает за Обамеянга 85 млн евро

Китайский клуб намерен приобрести габонского форварда до конца недели

  • 13.07.2017 09:16
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Getty Images. Пьер-Эмерик Обамеянг
© Getty Images. Пьер-Эмерик Обамеянг

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» пытается заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Сообщается, что китайцы готовы выложить за габонского нападающего 85 миллионов евро. Именно от этой суммы и будет отталкиватся немецкий клуб, рассматривая предложения от других клубов.

Добавим, что трансферное окно в Поднебесной закрывается в пятницу.

Обамеянг также является приоритетной целью для «Милана», но итальянцы не готовы платить 28-летнему форварду зарплату в размере 12 миллионов евро. В случае неудачных переговоров по трансферу габонца, «россо-нери» переключатся на кандидатуру нападающего «Фиорентины» Николы Калинича.

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