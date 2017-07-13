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Олександрія представила новачків

Відбулася традиційна передсезонна прес-конференція «містян»

  • 13.07.2017 08:34
  • 697 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Александрия
© ФК Александрия

В Будинку футболу ФК «Олександрія» відбулася традиційна передсезонна прес-конференція за участю президента клубу Сергія Кузьменка, головного тренера команди Володимира Шарана та директора ФК «Олександрія» Дмитра Кітаєва.

Відбулося представлення новачків, які поповнили ряди команди в міжсезоння.

Нагадаємо, клуб цього літа підписав Юрія Паньківа, Артема Сітало, Максима Каленчука, Андрія Бацулу і Артема Щедрого.

Источник — ФК Александрия

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 13.07.2017 09:14
    0
    плюс оренда Яремчук ы буде непогано.
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