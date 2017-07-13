Олександрія представила новачків

В Будинку футболу ФК «Олександрія» відбулася традиційна передсезонна прес-конференція за участю президента клубу Сергія Кузьменка, головного тренера команди Володимира Шарана та директора ФК «Олександрія» Дмитра Кітаєва.
Відбулося представлення новачків, які поповнили ряди команди в міжсезоння.
Нагадаємо, клуб цього літа підписав Юрія Паньківа, Артема Сітало, Максима Каленчука, Андрія Бацулу і Артема Щедрого.
Источник — ФК Александрия
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