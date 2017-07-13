Легендарный футболист киевского «Динамо», а ныне селекционер сборной Украины рассказал об этапах своей карьеры, о выдающихся футболистах и тренерах киевского клуба, а также о том, как живет сейчас.
Часть I. Цитаты из интервью:
- Григорий Суркис в школе был вратарем, и я ему забивал на переменах.
- «Заря» обыграла киевское «Динамо» – 3:0. Следующим соперником луганчан был «Спартак». Встретились в аэропорту тренер динамовцев Александр Севидов и тренер «Спартака» Николай Гуляев. Гуляев в недоумении: «Саша, как ты в этой деревне проиграл 0:3?» Севидов ответил: «Моли бога, чтобы больше не пропустил!» В результате москвичи проиграли – 3:1.
- За чемпионство «Волгу» я получал под видом шахтера в поселке Красный Луч. В очереди шахтеры спросили: «В каком забое работаешь?» Я наугад: «Во втором».
Часть II. Цитаты из интервью:
- Лобановский начал звонить мне после каждой игры и спрашивать, чем занимаюсь, какой образ жизни веду. Таким образом психологически обрабатывал перед возвращением в «Динамо».
- Без изнуряющих тренировок Лобановского мы вряд ли добились бы результата.
- Два гола в финале – это не героизм, а моя работа.
Часть III. Цитаты из интервью:
- Когда я вышел на стадион «Маракана» против Пеле и Гарринча, осуществилась детская мечта.
- У нас был принцип «один за всех и все за одного». Если соперник специально пытался травмировать – пощады не было.
- Сегодня болят не старые травмы, а душа, что не могу сыграть, выиграть и попасть на чемпионат мира.
Источник — Гордон
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