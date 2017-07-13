Букмекеры принимают ставки, что Ракицкий споет гимн перед Суперкубком

Букмекерская контора Favbet принимает ставку на то, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий споет гимн Украины на матче за Суперкубок.



Поставить на это событие можно с коэффициентом 12. В свою очередь поставить на то, что он этого не сделает нельзя.



Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится в субботу, 15 июля. Начало в 21.00.