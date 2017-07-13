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Букмекеры принимают ставки, что Ракицкий споет гимн перед Суперкубком

Поставить на это событие можно с коэффициентом 12

  • 13.07.2017 07:49
  • 245 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Букмекерская контора Favbet принимает ставку на то, что защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий споет гимн Украины на матче за Суперкубок.

Поставить на это событие можно с коэффициентом 12. В свою очередь поставить на то, что он этого не сделает нельзя.

Напомним, матч за Суперкубок Украины состоится в субботу, 15 июля. Начало в 21.00.

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Комментарии
    garik83
      garik83, 13.07.2017 07:53
    0
    Забавно!) Но боюсь он и слов не знает.
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    Ігор Ко
    online
      Ігор Ко, 13.07.2017 07:59
    0
    Только, если он сам поставил на пение
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