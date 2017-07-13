10 фактов о Суперкубке Украины, которые вы могли не знать

1. Несмотря на то, что в активе «Шахтера» больше Суперкубков (7), чем у «Динамо» (6), именно в Одессе в Суперкубке чаще побеждало «Динамо»: киевляне выигрывали трофей четыре раза, в то время, как «горняки» - три.

2. Первый гол в истории Суперкубка Украины забил Олег Гусев – в 2004-ом году он открыл счет на 21-ой минуте матча с «Шахтером».

3. Из футболистов, которые сражались за первый Суперкубок Украины в 2004-ом году, в составах «Динамо» и «Шахтера» осталось только по одному игроку – Олег Гусев и Дарио Срна.

4. Нынешний тренер киевского «Динамо» выигрывал с «бело-синими» Суперкубок Украины в качестве игрока (в 2004-ом году), и теперь имеет шанс сделать это как тренер.

5. Лучший бомбардир в истории Суперкубка Украины – Александр Гладкий. На его счету – 4 гола.

6. Шесть раз в истории Суперкубка Украины победитель турнира определялся по пенальти, и четырежды обладателем трофея в таком случае становилось киевское «Динамо».

7. Из 14-и розыгрышей Суперкубка только 4 раза за него сражались не «Шахтер» с «Динамо». В 2013-ом году «Шахтер» играл с «Черноморцем», в 2012-ом – с донецким «Металлургом», в 2010-ом – с «Таврией». В 2009-ом году киевское «Динамо» встречалось с «Ворсклой».

8. Если говорить о тренерах, то больше всего побед в Суперкубке – на счету Мирчи Луческу – 7. Впрочем, у него в пассиве также и самое большое количество поражений – 4.

9. Самый результативный матч Суперкубка Украины – поединок 2007-го года: тогда «Шахтер» и «Динамо» сыграли 2:2 (киевляне выиграли по пенальти 4:2).

10. Наибольшее количество Суперкубков Украины среди игроков обеих команд – у Дарио Срны: хорват выиграл с «Шахтером» все 7 трофеев в истории клуба.

ТК Футбол