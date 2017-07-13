Богданов подписал контракт с Олимпиком

Бывший хавбек «Олимпика» Андрей Богданов подтвердил подписание контракта с донецкой командой.
«Сегодня подписал контракт. Договорились с президентом. Еще после окончания сезона у нас был разговор, он хотел, чтобы я остался.
Я рассматривал варианты, но у меня есть свои договоренности с президентом, которые я разглашать не буду. Контракт подписан на 1 год», – сказал Богданов.
В минувшем сезоне УПЛ 27-летний хавбек провел 23 матча и забил 4 гола.
Источник — ТК Футбол
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