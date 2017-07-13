Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Богданов подписал контракт с Олимпиком

Экс-полузащитник донецкой команды продолжит выступления в команде Романа Санжара

  • 13.07.2017 07:29
  • 155 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Андрей Богданов
© ФК Олимпик. Андрей Богданов

Бывший хавбек «Олимпика» Андрей Богданов подтвердил подписание контракта с донецкой командой.

«Сегодня подписал контракт. Договорились с президентом. Еще после окончания сезона у нас был разговор, он хотел, чтобы я остался.

Я рассматривал варианты, но у меня есть свои договоренности с президентом, которые я разглашать не буду. Контракт подписан на 1 год», – сказал Богданов.

В минувшем сезоне УПЛ 27-летний хавбек провел 23 матча и забил 4 гола.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.