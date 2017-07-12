Володимир ГЕНІНСОН: «Вперше за історію Суперкубку немає перекупників»

В Одесі відбулася прес-конференція до Суперкубка України.



У заході взяли участь Президент Української Прем’єр-Ліги Володимир Генінсон, представники Дирекції УПЛ, Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов. Уся прес-конференція була присвячена розіграшу Суперкубка України, який відбудеться цієї суботи в приморському місті.



Президент УПЛ Володимир Генінсон зробив акценти на кількох ключових аспектах Суперкубка-2017. По-перше, на темі квитків: «У нас плануються дуже серйозні заходи безпеки. Квитки іменні. Щоби ви розуміли – якщо передаєте свій квиток, віддаєте його друзям, у базі даних перебуває ваш паспорт, ваш номер телефону, тому ви несете повну відповідальність за ці квитки. Вперше за всю історію, за кілька днів до Суперкубка ми не бачимо перекупки квитків ані в Одесі, ні в Києві, і це найголовніше. Ті люди, які хочуть потрапити на футбол, повинні потрапити на стадіон за своїми квитками». По-друге, на темі кількості квитків: «Розкуплено вже більше 20 тисяч, але в одеситів ще є час, аби встигнути придбати місця на матч двох найкращих українських команд». По-третє, на темі міста-господаря майбутніх розіграшів Суперкубка України: «Одеса приваблює Прем’єр-Лігу для проведення ігор і в наступних роках. Це місто в нас у пріоритеті». Окремо Президент УПЛ зупинився на питанні промо-зон: «Це зони, в яких ми проводимо конкурси, там намагаємося популяризувати футбол. Розповідатимемо історії про гру, про її появу в Україні, що сталася саме в Одесі. Про це ми розповідатимемо туристам, щоби привернути увагу до гри та до історії міста»



Голова Одеської ОДА Максим Степанов зауважив: «Правоохоронці зараз серйозно готуються до матчу, щоби забезпечити безпеку для відвідувачів стадіону і мешканців центру міста. Будуть задіяні більше тисячі співробітників Національної поліції. Цей день повинен стати святом спорту, прекрасним днем для городян і туристів. Жодні провокації та хуліганські дії не будуть допущені».



За словами Президента УПЛ, «Крім самої гри, буде ще й видовищне шоу: перед матчем на стадіон винесуть прапори 12 команд Української Прем’єр-Ліги й відбудеться нагородження лауреатів минулого сезону. У перерві відбудеться конкурс черлідерів і концерт популярного співака Ярмака. Багато подій поки не анонсують, щоби підготувати для відвідувачів матчу сюрпризи. А в середу в Аркадії відкрилася промо-зона майбутньої гри Суперкубка, другий такий же стенд запрацює в четвер на Думській площі».