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Михайло СЕРГІЙЧУК: «Сам запропонував Вересу свої послуги»

Нападник рівенців розповів про свій трансфер

  • 12.07.2017 22:31
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УПЛ
© УПЛ

Новий-старий нападник рівненців розповідає про повернення додому, період кар’єри в «Олімпіку» та ймовірне амплуа в сезоні-2017/18

— Михайле, вітаємо Вас із вороттям на малу батьківщину! Кілька місяців тому, записуючи з Вами інтерв’ю, було відчутно, що Ви сумуєте за Рівненщиною…
— (Усміхається). Так, я радий повернутися додому. Тоді я пояснював, що залишив «Верес» через конкретну причину — в мене виникло непорозуміння з тогочасним тренером.

— Ваш трансфер став доволі несподіваним — у тому плані, що залишили ФК — учасник єврокубків на користь дебютанта УПЛ…
— Почну з того, що я залишив донецький клуб за взаємної згоди сторін. Після того зателефонував у «Верес», запропонував свої послуги, мені пішли назустріч.

— Як сьогодні оцінюєте піврічне перебування в «Олімпіку»?
— Позитивно. Спочатку було складно, але в середині весни розігрався, почав забивати. На мою думку, головний позитив цього етапу моєї кар’єри в тому, що ми разом із Брікнером довели: футболіст із Першої ліги може перейти в УПЛ і майже одразу стати основним.

— Про Вашу нову команду: наскільки вона змінилася за весну 2017-го?
— Та не дуже змінилася! По-перше, залишилося багато людей, із якими я грав. По-друге, цього літа клуб поповнили футболісти, з якими я виступав у інших колективах. Так що проблем із адаптацією немає.

— Здається, «Верес» переживає «класичний» перехідний етап — багато футболістів пішли, багато прийшли. Який це може мати вплив на спортивні результати — до старту чемпіонату залишилося кілька днів?
— Повторюсь: у нас майже немає цілком нових людей, чи не всі грали десь разом у різних клубах. Навіть контрольні матчі показують, що вже наявна певна зіграність ланок. Розумію, що спаринг — одне, а офіційний матч — зовсім інше, проте, на мою думку, все йде добре.

— Чи встигли вже поспілкуватись із Юрієм Віртом щодо свого використання на полі? За якою схемою гратиме колектив із Рівного?
— Конкретної розмови поки не було. В недавньому контрольному матчі я виступав на позиції «чистого» форварда. Юрій Миколайович пояснив, що бачить мене саме тут.

— Відомо, що «Верес» відчуває труднощі з домашнім стадіоном. А який стан справ щодо тренувальних полів?
— І зараз, на літніх зборах, і впродовж наступного сезону команда базуватиметься у Винниках, де чудовий готельний комплекс із усіма умовами для підготовки. Проблем немає, в т.ч. із полями.

Источник — УПЛ

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