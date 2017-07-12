ОФИЦИАЛЬНО: Сталь арендовала Михайличенко у Динамо

Гравець київського «Динамо» Богдан Михайличенко до кінця 2017 року на правах оренди виступатиме за клуб Прем'єр-ліги «Сталь» із Кам'янського.
Михайличенко є вихованцем ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановcького, у клубній системі 3 2010 року.
08.04.2015 дебютував в офіційних матчах за першу клубну команду в домашньому поєдинку 1/4 фіналу Кубка України проти луганської «Зорі» (2:0).
Прем'єрну гру за київське «Динамо» в УПЛ провів у Львові 24.05.2015 проти місцевих «Карпат» (1:0).
Богдан був залучений до тренувального збору першої команди в Австрії, який завершився кілька днів тому. Взяв участь у п’яти контрольних матчах, провів на полі 186 хвилин, забив один гол.
Источник — ФК Динамо Киев
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