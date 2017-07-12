ОФИЦИАЛЬНО: Сталь арендовала Михайличенко у Динамо

Дим згадав про месі за 3 міліони і тепер псіхує...)) чекаємо на нових молодих аргентинців, бразил...

Жаль, що його не буде на наступний рік, коли Карпати в ЛЄ будуть грати....

насильницька латинізація))

Перш за все у неділю буде мінімум 5-8 тисяч вболівальників. Сам йду і беру двох колег. По-перше с...