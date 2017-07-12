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Заря сыграла вничью в спарринге с Динамо Тбилиси

Александр Сваток отличился в составе луганчан

  • 12.07.2017 21:56
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«Заря» - «Динамо» - 1:1 (0:0)

«Заря»: Андрей Лунин, Руслан Бабенко (Владислав Калитвинцев, 57), Артём Гордиенко (Евгений Опанасенко, 57), Владислав Кабаев (Паулиньо, 57), Никита Каменюка (Артем Сухоцкий, 57), Владислав Кочергин (Максим Лунев, 57) , Желько Любенович (Игорь Харатин, 57), Василий Прийма (Дмитрий Гречишкин, 57), Андрей Пилявский (Рафаэль Форстер, 57), Леонидас (Евгений Чеберко, 48), Александр Сваток (Вячеслав Чечер, 57).

«Динамо»: Revishvili, Totadze, Salukvadze, Gegetchkori, Kapianidze, Kardava, Ninua, Kochladze, Shulaia, Kovtalyuk, Ergemlidze.

Голы: Александр Сваток, 52. – 60.

Источник — ФК Заря

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