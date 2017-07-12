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ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус арендовал Дугласа Косту

Туринцы смогут выкупить игрока за 40 миллионов евро

  • 12.07.2017 21:19
  • 203 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Ювентус
© ФК Ювентус

Туринский «Ювентус» объявил о переходе экс-игрока «Шахтера» Дугласа Косты в стан «Старой синьоры».

Нападающий «Баварии» арендован на один год с правом выкупа.

Аренда бразильца обойдется туринцам в 6 миллионов евро. По окончанию арендного соглашения «Ювентус» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

Дуглас Коста в 2015-м году перешел из «Шахтера» в «Баварию». За сезона провел за мюнхенский клуб 50 матчей, забил 8 голов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 12.07.2017 21:26
    0
    Я у него Х6 покупал... когда он ещё за Шахтёр играл...
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