ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус арендовал Дугласа Косту

Туринский «Ювентус» объявил о переходе экс-игрока «Шахтера» Дугласа Косты в стан «Старой синьоры».

Нападающий «Баварии» арендован на один год с правом выкупа.

Аренда бразильца обойдется туринцам в 6 миллионов евро. По окончанию арендного соглашения «Ювентус» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

Дуглас Коста в 2015-м году перешел из «Шахтера» в «Баварию». За сезона провел за мюнхенский клуб 50 матчей, забил 8 голов.