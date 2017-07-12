ОФИЦИАЛЬНО: Ювентус арендовал Дугласа Косту

Туринский «Ювентус» объявил о переходе экс-игрока «Шахтера» Дугласа Косты в стан «Старой синьоры».
Нападающий «Баварии» арендован на один год с правом выкупа.
Аренда бразильца обойдется туринцам в 6 миллионов евро. По окончанию арендного соглашения «Ювентус» может выкупить игрока за 40 миллионов евро.
Дуглас Коста в 2015-м году перешел из «Шахтера» в «Баварию». За сезона провел за мюнхенский клуб 50 матчей, забил 8 голов.
Источник — Sport.ua
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