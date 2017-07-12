Славия с Ротанем обыграла Вест Бромвич в спарринге

Славия капитана сборной Украины Руслана Ротаня провела очередной контрольный поединок на своем сборе в Австрии. На этот раз, соперником пражан стал крепкий середняк английской Премьер-лиги Вест Бромвич Альбион. Украинец уже привычно появился в стартовом составе, снова действовал на излюбленной позиции в центре поля и опять продемонстрировал отличную готовность.



Команда Тони Пьюлиса только-только начала активную подготовку к новому сезону, однако присутствие в ее составе таких опытных бойцов, как Бен Фостер, Джонни Эванс или Джек Ливермор, не сулило чехам легкой жизни. В принципе, так оно и получилось.



Номинальные гости открыли счет на 26-й минуте. Постарался Джеймс Макклин. Спустя тринадцать минут, Ротань мог уровнять положение, но мяч, после его удара со штрафного, угодил в перекладину ворот Фостера.



На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе англичан, но уже спустя пять минут после возобновления игры, Симон Дели сравнял счет. А за тринадцать минут до финального свистка, Михал Фридрих принес Славии победу.



Добавим, что свой следующий контрольный поединок пражане проведут 16 июля. Соперник — французская Ницца.