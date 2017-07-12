Вооруженные агенты налоговой службы провели обыск на яхте Роналду

Агенты таможенного департамента при налоговой службе Испании провели обыск на яхте португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду.
Как сообщает Hola.com, трое вооруженных агентов появились на судне во время отдыха футболиста с семьей на Балеарских островах. Сам игрок присутствовал на яхте во время обыска, который шел на протяжении полутора часов.
Напомним, ранее Роналду были предъявлены обвинения в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро с 2011 по 2014 год. 31 июля в испанском суде состоятся слушания по данному делу.
Источник — Sportbox
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