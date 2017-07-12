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Вооруженные агенты налоговой службы провели обыск на яхте Роналду

Португальца обвиняют в неуплате налогов

  • 12.07.2017 20:56
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twitter.com/hola
© twitter.com/hola

Агенты таможенного департамента при налоговой службе Испании провели обыск на яхте португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Как сообщает Hola.com, трое вооруженных агентов появились на судне во время отдыха футболиста с семьей на Балеарских островах. Сам игрок присутствовал на яхте во время обыска, который шел на протяжении полутора часов.

Напомним, ранее Роналду были предъявлены обвинения в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро с 2011 по 2014 год. 31 июля в испанском суде состоятся слушания по данному делу.

Источник — Sportbox

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