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ОФИЦИАЛЬНО: Карпаты подписали Хорхе Карраскаля

Львовский клуб усилил полузащиту молодым колумбийцем

  • 12.07.2017 20:50
  • 817 просмотров
  • 6 комментария
Метки
twitter.com/FCKarpatyLviv
© twitter.com/FCKarpatyLviv

Львовские «Карпаты» объявили о подписании полузащитника «Севильи» Хорхе Карраскаля.

19-летний полузащитник выступал за молодежную команду «Севильи», а сам является воспитанником колумбийского «Мильонариоса».

О деталях трансфера не сообщается.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Семеняка
      Андрей Семеняка, 12.07.2017 21:07
    -1
    Друди походу на али експресс всех их заказывает))
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    pavelod
    pavelod, 12.07.2017 21:07
    -1
    Вот жгут))) дыминский психонул)))
    Интересно посмотреть на этот суперклуб)
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.07.2017 21:10
    0
    тут оренда. гравець до 2021 року на контракті в Севільї
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    Patriot UA
      Patriot UA, 12.07.2017 21:15
    0
    оце карт бланш для Наваро....
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    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 12.07.2017 21:21
    0
    Оце класний гравець!
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    Igor Gumeniuk
    online
      Igor Gumeniuk, 12.07.2017 21:21
    0
    Мав проблеми з меніском. Надіюсь відновлюється швидко. Для Карпат хороше підсилення - https://www.transfermarkt.com/jorge-carrascal/profil/spieler/354145
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