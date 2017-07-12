ОФИЦИАЛЬНО: Карпаты подписали Хорхе Карраскаля

Львовские «Карпаты» объявили о подписании полузащитника «Севильи» Хорхе Карраскаля.
19-летний полузащитник выступал за молодежную команду «Севильи», а сам является воспитанником колумбийского «Мильонариоса».
О деталях трансфера не сообщается.
Источник — Sport.ua
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