На Суперкубок продано больше 20-ти тысяч билетов

Президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что на Суперкубок Украины, который пройдет 15 июля в Одессе, продано уже больше 20 тысяч билетов.
На пресс-конференции, посвященной проведению матча за Суперкубок, глава УПЛ отметил, что организаторы поединка могут подтвердить наличие интереса болельщиков к поединку.
Матч состоится на стадионе «Черноморец», который вмещает 34 тысячи зрителей.
Источник — Sport.ua
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