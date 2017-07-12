На Суперкубок продано больше 20-ти тысяч билетов

Президент УПЛ Владимир Генинсон сообщил, что на Суперкубок Украины, который пройдет 15 июля в Одессе, продано уже больше 20 тысяч билетов.

На пресс-конференции, посвященной проведению матча за Суперкубок, глава УПЛ отметил, что организаторы поединка могут подтвердить наличие интереса болельщиков к поединку.

Матч состоится на стадионе «Черноморец», который вмещает 34 тысячи зрителей.