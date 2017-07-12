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Металлист 1925: итоги первого сезона и планы на новый сезон

Итоги выступления «Металлиста 1925» в аматорском чемпионате и чего ждать от команды в новом сезоне

  • 12.07.2017 18:08
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Металлист 1925: итоги первого сезона и планы на новый сезон

     Завершил свой первый сезон «Металлист 1925». Это было выступление в чемпионате Украины среди аматорских команд. Молодой коллектив, созданный меньше года назад, завоевал серебряные медали и заявился для участия во Второй профессиональной лиге Украине. Что же, время подвести итоги. Подведём итоги выступления команды, как индивидуальные, так и командные. Итак, «Металлист 1925» по итогам выступления во второй группе аматорского чемпионата Украины занял 1-ое место, набрав 43 очка в 20 матчах. Столько же очков на счету команды «Таврия-Скиф» из села Роздол Запорожской области. Харьковчане опередили конкурента за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов. У «Металлиста 1925» по итогу турнира она равна +28, у занявших второе место +24. Кстати, стоит напомнить, что одна игра харьковской команды была аннулирована из-за снятия с соревнований команды «Ингулец-3». В ней была одержана победа 2:1 и это был дебютный матч команды в чемпионате. Исторический дебютный матч на выезде был аннулирован, и поэтому первый в истории клуба матч, занесенный в турнирную таблицу – это домашний матч против МФК «Житомир». Все с волнением ждали первого домашнего матча. Но волнения оказались напрасными, харьковский болельщик с энтузиазмом воспринял создание новой команды в городе. В первой же домашней игре 27-го августа на стадионе «Металлист» против МФК «Житомир» (счёт 0:0) был установлен абсолютный рекорд посещаемости за более чем десять лет существования аматорской лиги Украины - 6652 зрителя. Первый круг чемпионата команда завершила на 2 месте, проиграв лишь однажды и набрав 23 очка. Средняя посещаемость домашних игр «Металлиста 1925» в первом круге составила 4 449 зрителей.

Потом был второй круг, и здесь команды сыграла чуть хуже, набрав 20 очков. Потом был финал на нейтральном поле, в Киев, против команды «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области, победившей в первой группе. В финале харьковчане проиграли 0:4 и в итоге стали серебряными призёрами.

   Итак, с учетом финального матча, «Металлист 1925» провёл 21 игру, было одержано 13 побед, 4 матча сыграно вничью и 4 игры были проиграны, забито 46 мячей, а пропущено 22. В процентах это выглядит так: победы – 62 %, ничьи -  19 %, поражения – 19 %. Проанализируем сначала индивидуальную, а затем командную статистику «Металлиста 1925» в завершившемся чемпионате. 

   Статистика игроков команды "Металлист 1925" в чемпионате:

 

Игрок

Игры

Голы

Предупр.

Удал.

Минуты

Емельянов Владислав

20

3

0

0

1717

Ермоленко Максим

13

3

0

0

271

Безродний Александр

13

1

0

0

320

Давыдов Сергей

21

9

2

0

1858

Дехтяренко Ярослав

10

2

1

0

359

Добарин Владислав

7

0

0

0

222

Дьяков Денис

11

0

1

0

985

Кателин Евгений

4

0

0

0

72

Коваленко Иван

3

0

0

0

86

Коверя Руслан

1

0

0

0

2

Краев Владислав

14

2

2

0

958

Кузьмин Никита

2

0

0

0

31

Литвяк Александр

7

1

1

0

398

Малиновский Назар

5

0

1

0

204

Маслов Андрей

17

0

2

0

1357

Нерубенко Дмитрий

7

1

0

0

430

Пивоваров Александр

18

2

5

0

1295

Пец Иван

3

0

0

0

13

Процевский Александр

19

0

2

0

1621

Ралюченко Андрей

11

1

2

0

945

Романов Сергей

19

4

1

1

1461

Сидоренко Владислав

18

2

5

1

1594

Синица Олег

21

7 (3 п.)

5

0

1626

Скотаренко Денис

10

5

3

0

614

Стороженко Михаил

5

0

0

0

57

Федак Владислав

11

0

0

0

987

Цвиренко Максим

8

0

1

0

510

Близно Олег

4

0

0

0

77

Наполов Сергей

10

3

0

0

890

Хамильтон Филип

8

0

1

0

548

Малеванный Владислав

1

0

1

0

11

 

    «Металлист 1925» задействовал в играх чемпионата 31 игрока. Только двое игроков – капитан команды Сергей Давыдов и полузащитник Олег Синица  приняли участие во всех играх, то есть были задействованы в 21-ом сыгранном командой матче. Ещё, кроме них,  ещё 10 футболистов сыграли в более чем половине игр. Наибольшее количество времени на поле провёл Сергей Давыдов – 1858 минут (11 игр).

    Авторами голов у "Металлиста 1925" стали 15 игроков. Вот тройка лучших: Давыдов – 9 мячей (гол в аннулированном матче в зачёт идёт), Синица – 7 (3 из них с пенальти), Скотаренко – 5.

На счету игроков нет ни одного «хет-трика», зато есть 6 «дублей». У Сергея Давыдова и Олега Синицы по два «выстрела дуплетом». По одному дублю у Романова и Ермоленко.

   Предупреждения у "Металлиста 1925" в этом чемпионате имеются у 17 игроков. Больше всего – у Сидоренко, Пивоварова и Синицы – по 5 предупреждений у каждого.

    Всего "Металлист 1925" имеет за весь чемпионат 36 предупреждения (это с учетом аннулированного матча), в среднем 1,7 за игру. Двое игроков команды удались с поля (это Романов и Сидоренко). В домашних играх получено 11 предупреждений, в играх на выезде – 23. Два предупреждения были получены командой в финале на нейтральном поле. В первых таймах арбитры наказывали предупреждениями футболистов команды «Металлист 1925» 14 раз, а во вторых таймах – 22 раза. Соперники "Металлиста 1925" получили 57 предупреждений. Арбитры удаляли игроков из команд-соперников нашего «Металлиста 1925» 2 раза.

    В домашних матчах «Металлист» набрал 28 очков в 10 играх. Показатели такие: 9 побед, 1 ничья и 0 поражения, мячи 34:5. В гостях харьковчане взяли 15 очков в 10 матчах: 4 победы, 3 ничьих, 3 поражения, мячи 12:3. Игра против «Ингульца-3» на выезде не учтена, из-за досрочного выхода этой команды из чемпионата. Ещё было поражение 0:4 в финале на нейтральном поле.

  Команда забила 46 голов (34 – дома и 12 – в гостях). Средняя результативность "Металлиста 1925" в чемпионате: 2,2 мяча за игру, причём в первом круге результативность была равна 2,6. В первых таймах забито 19 голов, во вторых таймах 27.

    Харьковская команда пропустила в этом чемпионате 22 мячей (без учёта матча с «Ингульцрм-3»). В первом круге было пропущено 7 голов, во втором 15. В среднем получается 1,05 за игру. По таймам распределение пропущенных голов такое: 9 – в первых таймах и 13 – во вторых. Ворота команды защищали 3 голкипера (Дьяков, Федак и Коверя).

     В активе "Металлиста 1925" в этом чемпионате есть шесть крупных побед. За весь турнир команда потерпела 2 крупных поражения (оба раза 0:4).

   3 раза "Металлист 1925" пробивал пенальти (все три раза с точки точно пробил Олег Синица), в ворота харьковчан был назначен один одиннадцатиметровый удар и он был реализован.

    Была у "Металлиста 1925" в чемпионате одна беспроигрышная серия (это было в первом круге) – с 28-го августа по 5-ое ноября в 9-ти играх подряд команда не проигрывала. Сначала подопечные Призетко дважды сыграли вничью, а затем одержали 7 побед подряд.

    В 9-ми матчах харьковчане не пропускали голов, и лишь в 5 из 21 учтенного в таблице результата уходили с поля, не забив сопернику. Сухая серия длилась подряд 263 минуты, начавшаяся с 14-ой минуты домашней игры против МФК Первомайск и закончившая на 9-ой минуте игры во Врадиевке, это был промежуток с 5-го по 8-ой тур.

   Матчи "Металлиста1925" (включая игру с «Ингульцом-3» и финальный матч в Киеве) посетили 63 317 болельщиков. Это означает, что в среднем на одном матче команды присутствовали 3 016 зрителей, что является лучшим показателем среди всех команд в чемпионате.

      10 домашних матчей "Металлиста 1925" посетили 42 987 зрителей, что составляет 4 299 болельщиков на одном матче, выездные матчи команды посетило 12 330 зрителей в среднем – 1 233. Также стоит напомнить и о матче на нейтральном поле, на НСК «Олимпийский» на финальный матч пришло 8 тысяч

    Больше всего болельщиков в домашних матчах  «Металлиста 1925» присутствовало на игре «Металлист 1925» – «Солли Плюс» (Харьков) (9 831), которая состоялась 5-го апреля. На выездных матчах команды рекорд посещаемости был на игре против той же команды «Солли Плюс», на харьковском стадионе «Динамо» за игрою наблюдало 3 000. Меньше всего зрителей дома было на игре против «Авангарда» (2 182), а на выезде минимальная посещаемость игр нашей команды зафиксирована во Врадиевке (130 зрителей).

Все матчи команда провела под руководством Александра Призетко.

И вот короткие каникулы и снова в бой. Уже на профессиональном уровне. Естественно, произошли изменения в составе. Покинули харьковский клуб семь игроков.

Руководство и тренерский штаб клуба решили не подписывать контракты со следующими игроками: вратарем Русланом Коверей, защитниками Александром Литвяком, Никитой Кузьминым и Назаром Малиновским, полузащитниками Евгением Кателиным и Александром Безродним, нападающим Владиславом Добариным.

В летнее межсезонье клуб пополнился четырьмя новыми футболистами, которых на днях торжественно представили болельщикам и журналистам. Жёлто-синие футболки из рук главного тренера Александра Призетко на презентации с большой программой (представление нового логотипа, новой формы, новых спонсоров и, естественно, новичков) получили защитники Игорь Чередниченко, Юрий Булычев и Филип Хамильтон-Роллингс, а также игрок средней линии Владимир Черников. 

 Хотя Хамильтон-Роллингс не совсем новичок. В первом круге чемпионата Украины в аматорской лиге он в составе «Металлиста 1925» провёл восемь матчей. Зимой восстанавливался после полученной травмы в команде «Металлист Юниор», играя за неё в чемпионате Харькова.

Владимир Черников выступал за харьковские команды «Арсенал», ФК «Харьков» и «Гелиос». Последние годы играл за «Солли Плюс» на чемпионате области и в аматорском чемпионате Украины.

Большой опыт у Игоря Чередниченко, он играл за «Александрию», «Зирку», «Гелиос» и белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Юрий Булычев воспитанник харьковского футбола. Выступал за харьковский «Арсенал», «Александрию», «Кривбасс», азербайджанский «Симург». С 2013-го по 2017-й годы Юрий был игроком МФК «Николаев», в составе которого в сезоне 2016/2017 гг. сыграл в полуфинале Кубка Украины.

Перед командой руководством клуба «Металлист 1925» поставлена задача выйти в Первую лигу за один сезон. Трудная задача. Посмотрим, осилят ли её подопечные Александра Призетко. Кстати, тренерский штаб команды не изменился. Все остались на своих местах. С нетерпением и с большими надеждами болельщики ждут начала игр во Второй лиге чемпионата Украины. Первый матч состоится уже в субботу, 15-го июля.

Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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