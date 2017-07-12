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ОФИЦИАЛЬНО: Дани Алвес перешел в ПСЖ

Парижский клуб усилился опытным бразильцем

  • 12.07.2017 18:12
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twitter.com/PSG_inside. Дани Алвес
© twitter.com/PSG_inside. Дани Алвес
Бразильский защитник Дани Алвес накануне разорвал контракт с «Ювентусом», но без клуба оставался недолго. Несмотря на слухи, прочившие ему место в «Манчестер Сити», футболист перешел во французский ПСЖ. 
 
«Манчестер Сити» предлагал 34-летнему Дани Алвесу контракт на два года, однако парижане пообещали ему зарплату в 230 тыс. фунтов (чуть более 260 тыс. евро) в неделю — и бразилец выбрал ПСЖ. Контракт со столичным клубом подписан на два года.
 
В команде Дани Алвес будет выступать под 32-м номером, в доказательство этого он лично отпечатал его на футболке:

 

Источник — Sport.ua

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