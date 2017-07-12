Бразильский защитник Дани Алвес накануне разорвал контракт с «Ювентусом» , но без клуба оставался недолго. Несмотря на слухи, прочившие ему место в «Манчестер Сити», футболист перешел во французский ПСЖ.

«Манчестер Сити» предлагал 34-летнему Дани Алвесу контракт на два года, однако парижане пообещали ему зарплату в 230 тыс. фунтов (чуть более 260 тыс. евро) в неделю — и бразилец выбрал ПСЖ. Контракт со столичным клубом подписан на два года.

В команде Дани Алвес будет выступать под 32-м номером, в доказательство этого он лично отпечатал его на футболке: