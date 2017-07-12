Бразильский защитник Дани Алвес накануне разорвал контракт с «Ювентусом», но без клуба оставался недолго. Несмотря на слухи, прочившие ему место в «Манчестер Сити», футболист перешел во французский ПСЖ.
«Манчестер Сити» предлагал 34-летнему Дани Алвесу контракт на два года, однако парижане пообещали ему зарплату в 230 тыс. фунтов (чуть более 260 тыс. евро) в неделю — и бразилец выбрал ПСЖ. Контракт со столичным клубом подписан на два года.
В команде Дани Алвес будет выступать под 32-м номером, в доказательство этого он лично отпечатал его на футболке:
#BemvindoDaniAlves 🇧🇷 pic.twitter.com/5q8i88VvcP— PSG Officiel (@PSG_inside) July 12, 2017
Источник — Sport.ua
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