Игроки английского «Саутгемптона» проводят сборы в Австрии, на родине известного актера и 38-го Губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Журналисты попросили футболистов произнести по буквам фамилию знаменитого культуриста. С тестом не справился никто...
They're in Austria, but can anyone in the #SaintsFC squad spell the name of one of the country's most famous faces? 😂 pic.twitter.com/RgCSlkNh5x— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 11, 2017
Источник — Sport.ua
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