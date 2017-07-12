для Динамо може й добре, а для збірної не дуже....навіть при схемі в 2 нападники, 3 будуть мати ...

Кендзера жаль.Поломают и не увидит топ чемпионатов.Хотя на бабло и сразу повелся.

ну они и тупые...!!!!!

ага..я тоді пів ночі не спала, чекала на гру, а потім решту пів ночі не могла заснути через резул...

Кто бы что ни говорил, Луческу могёт и ноет, ну а что с ним поделать, никто не говорит, что он пр...

Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!))))))))))))))))))))))))))))))))...

Нытье Мыстера - бесценно)