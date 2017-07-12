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ВИДЕО ДНЯ. Как правильно произносить фамилию Шварценеггера

Футболисты «Саутгемптона» не смогли по буквам выговорить фамилию культуриста

  • 12.07.2017 17:53
  • 379 просмотров
  • 2 комментария
Метки
twitter.com/SouthamptonFC
© twitter.com/SouthamptonFC

Игроки английского «Саутгемптона» проводят сборы в Австрии, на родине известного актера и 38-го Губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Журналисты попросили футболистов произнести по буквам фамилию знаменитого культуриста. С тестом не справился никто...
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    idfxrf
      idfxrf, 12.07.2017 18:15
    -1
    ну они и тупые...!!!!!
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 12.07.2017 18:25
    0
    idfxrf, 12.07.2017 18:15
    ну они и тупые...!!!!!
    Вижу умный нашелся, твой английский явно получше
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